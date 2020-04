Sport scolaire : La saison sportive bousculée par l’épidémie

La saison sportive 2019-2020 de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), à l’instar de celles des autres fédérations, a été «bousculée» par la pandémie du coronavirus (Covid-19) et la gestion future des activités et compétitions s'annonce «relativement délicate».

«C’est tout à fait logique que notre saison soit un peu bousculée par l’arrêt des activités et compétitions, à cause de la situation sanitaire régnant un peu partout dans le monde, du fait du coronavirus», a déclaré, à l’APS, le président de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem, assurant que la gestion de la saison est désormais «délicate», avec le cumul des compétitions reportées.

«On devait tenir trois compétitions; le championnat national de football (-12 ans garçons) à Oran, celui du football en salle féminin (-14ans) à Ain Defla et également dans la même ville, le kit athlétic, une nouvelle compétition IAAF, réservée aux élèves du primaire (filles et garçons de 7 à 12 ans)», a expliqué le président de la FASS, ajoutant qu’en raison de la charge des compétitions, de nouvelles dates seront attribuées à ces rendez-vous, en prenant en compte le reste des championnats prévus en juillet et surtout éviter un chevauchement des compétitions.