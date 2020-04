Haris Belkebla : «Mettre fin à l’actuelle saison est la meilleure chose»

L’international algérien du Stade Brestois, Ligue 1 du championnat de France de football, Haris Belkebla, a estimé que la meilleure chose à faire maintenant et de mettre un terme à l’actuelle saison sportive, en raison du Coronavirus.

Dans une déclaration au média français Centre Presse et rapportée par le site DZFoot, Belkebla n’a pas caché son souhait pour une éventuelle annulation du championnat de Ligue 1 française.

«Je pense qu’on ferait mieux d’arrêter la saison. Cela me semble un peu risqué de reprendre le championnat. L'idée de reprendre en mai risque de poser des problèmes. En plus, jouer un match sans supporteurs en tribune, ce n'est pas vraiment du foot. C'est délicat et cela me semble prématuré», a indiqué, entre autres, l’international algérien.

Confiné chez lui, comme la majorité des sportifs, Belkebla a expliqué que pour lui, il a la chance d’avoir un parc juste derrière son domicile pour sortir un peu pour prendre l’air. «Je continue à courir pour m'entretenir, me faire mon petit programme», se réjouit-il, ajoutant qu’il pense retrouver assez rapidement la forme pour jouer, car physiquement, il est bien entretenu, mais il fait attention à ce qu’il mange.

«Mais certains joueurs auront peut-être plus de mal avec des craintes de blessures. Si l'on suit ce qui se murmure, on devrait avoir un petit mois pour travailler avant d'enchaîner les matchs tous les trois jours. Il y a donc un vrai risque de blessure», a averti Haris Belkebla.