Championnat chinois : L’équipe de Wuhan de retour au pays après trois mois d’absence

L'équipe de Wuhan (Div.1 chinoise de football) a fait son retour samedi soir dans la ville du centre de la Chine, épicentre de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), après plus de trois mois passés loin du pays. «Après plus de trois mois de pérégrination, les joueurs du Wuhan Zall, en mal de leur pays, ont fini par regagner leur ville», a indiqué le club de 1re division chinoise sur le réseau social Weibo.

«Les joueurs ont retrouvé leurs familles après plus de trois mois d'absence. Le club remercie les familles pour leur soutien et leur compréhension», poursuit le communiqué. L'équipe a été accueillie par des dizaines de supporters enthousiastes, à son arrivée à la gare de Weihan. Les joueurs, portant des masques de protection, ont reçu des bouquets de fleurs par leurs supporters, habillés en orange, aux couleurs de leur équipe.

La reprise de l'entraînement, sous la conduite du technicien espagnol Jose Gonzales, est programmée dès mercredi, a précisé le club, 6e du dernier championnat de Chine.

En raison du confinement très strict mis en place par les autorités locales, les joueurs chinois de Wuhan ont passé 104 jours loin de leur ville. L'équipe avait quitté Wuhan le 2 janvier pour préparer la saison 2020 dont le coup d'envoi, prévu le 22 février, a été reporté en raison du coronavirus.

Ils ont notamment séjourné à Canton et à Malaga en Espagne, où ils se trouvaient lorsque l'accès à Wuhan, métropole de onze millions d'habitants, a été interdit fin janvier.

Lorsque la pandémie a atteint l'Espagne en mars, ils ont pu regagner la Chine via l'Allemagne pour atterrir le 16 mars à Shenzhen. Ils sont restés trois semaines à Shenzen en quarantaine pour s'assurer qu'aucun joueur et entraîneur ne soit atteint par le Covid-19. Ils ont ensuite séjourné à Foshan où ils ont pu s'entraîner normalement.