Dans la lucarne : Le huis clos revient

Plus d'un mois est passé depuis que la décision de reporter des compétitions sportives a été prise par les hautes autorités et notamment le MJS. On ne le répétera jamais assez que la reprise du championnat d'élite est du ressort exclusif de ceux qui ont le pouvoir de décision. La FAF et la LFP ne peuvent qu'appliquer ce qui peut être décidé en haut lieu. Comme l'embellie sur le plan sanitaire est en train de devenir une réalité surtout que le nombre de contaminés qui guérissent de jour en jour ne cesse de grandir, à la grande joie des membres des instances sanitaires dont les échos sont encourageants. En conséquence, l'éventualité de la reprise des compétition est de plus en plus possible. Une saison à blanc n'est plus d'actualité. C'est vrai que ce n'est pas encore décidé, mais dans le dernier conclave de la FAF, la LFP et des membres du bureau fédéral par vidéo-conférence interposée peut nous pousser à dire qu'une reprise prochaine est possible. Néanmoins, on ne reprendra pas avec des gradins pleins. Ce sera d'abord à huis clos avant que le coronavirus ne disparaisse à jamais... L'entraîneur du CRB, Franck Dumas, est contre le huis clos. On peut lui rétorquer qu'il n'a pas l'embarras de choix dans ce cas... D'abord, la reprise au championnat... puis on verra. Ne pas faire la fine bouche. C'est le souhait de tous !

Hamid Gharbi