Rémunération : La FAF invite tous les acteurs du football professionnel à privilégier l’approche amiable

La Fédération algérienne de football (FAF) a dressé, jeudi 16 d’avril, un courrier à la Ligue de football professionnel (LFP) et à tous les présidents des sociétés sportives par action (SSPA) sur la tenue à prendre pour notamment traiter le volet des rémunérations en période de confinement.

La FAF invite les clubs professionnels, d’une part, les joueurs, entraîneurs et membres des staffs techniques d’autre part, à privilégier l’approche amiable comme le suggère aussi la FIFA. Sous l’égide de la Ligue de Football Professionnel, les parties prenantes sont priées de trouver un accord écrit relatif aux conditions de travail applicables pour la période au cours de laquelle les compétitions sont suspendues, tout en préservant les intérêts des deux parties.

L’accord en question doit être remis à la Chambre Nationale de Résolution des Litiges. Toutes ces recommandations ont été annoncées au terme de la réunion du groupe de travail de la FAF qui s’est tenue le 14 avril pour examiner les difficultés nées de la pandémie de Covid-19, notamment les problèmes juridiques, réglementaires, financiers et autres organisationnels