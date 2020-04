Boxe : Décès d’Omar Aliane dit «Kaddour», premier médaillé d’or de l’Algérie indépendante

L'ancien boxeur et premier médaillé d'or de l'Algérie indépendante Omar Aliane, dit «Kaddour», est décédé dimanche soir à Boufarik, à la suite d'une longue maladie, a appris l'APS de son fils, Sofiane Aliane. Né en 1941 dans la commune de Khelil (Bordj Bou Arréridj), le défunt a donné beaucoup de fierté aux Algériens en offrant à l'Algérie, qui savourait tout juste son indépendance, sa première médaille d'or, à l'occasion des Jeux africains de l'amitié à Dakar en 1963.

«Ami Kaddour» a représenté la boxe algérienne en prenant part à plus de 20 compétitions continentales et internationales, avant de quitter les rings en 1974 pour occuper en suite le poste de sélectionneur national. L'enterrement du défunt a eu lieu hier à Boufarik.