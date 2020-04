Ahmed Kerdjadj, Président du club équestre de Blida et ex-SG de la FASE : «Nos chevaux ont besoin d’entraînements au quotidien»

Si pour certaines disciplines le confinement demeure plus ou moins gérable, hormis le gel des compétitions, pour le sport équestre, les choses sont un peu plus compliquées. Le club phare de la mitijda tente néanmoins de s'adapter à la situation. «Comme vous le savez, la ville de Blida n'a pas été épargnée par la crise sanitaire. Étant l'une des wilayas les plus touchées, elle a été contrainte à des mesures de confinement plus strictes. Pour ce qui est des compétitions, tout est gelé à l'échelle nationale et mondiale pour faire face à cette pandémie du Covid-19. On n’est pas les seuls à subir les contraintes. Toutefois, les choses sont un peu plus compliquées pour ce qui est de notre spécialité. On ne peut pas rester inactifs.

Ainsi, au niveau du club équestre de Blida, nous avons dû nous organiser pour pouvoir nous adapter à cette situation», nous a déclaré l'ex-secrétaire général de la fédération algérienne de sport équestre et président du club de la ville des roses, en précisant : «A l'image des athlètes des autres disciplines, nos cavaliers sont à l'arrêt, par respect au gel décidé par le ministère de la jeunesse et des sports. Cependant, le sport équestre ce n'est pas uniquement des cavaliers. Il y a aussi les chevaux. Il faut les nourrir et les toiletter chaque jour. Ils ont aussi besoin d'entraînement au quotidien. Il ne peuvent être à l'arrêt aussi longtemps.

Nous avons une soixantaine de chevaux de compétition. Certains appartiennent à l'association et d'autres à des particuliers. L'immense espace par lequel se distingue notre club nous permet d'organiser des petites séances d'entraînement individuelles pour tous, en respectant toutes les mesures de sécurité et les distances sociales entre les cavaliers. Attention, il ne s'agit pas d'entraînement proprement dit.

C'est juste quelques tours de piste pour les chevaux, qu'on doit garder en forme.

Ce sont des chevaux très chers, importés de l'étranger pour un coût moyen de 5 millions de dinars.

Le moins cher coûte environ 2 millions de dinars, alors que le prix du plus cher s'élève à 1,5 milliard de centimes. Il s'agit d'une race de taille haute, très recommandée pour le saut d'obstacles. Il s'agit des célèbres Selles Français. C'est vous dire qu'il est impossible pour nous de les entretenir à tous les niveaux.

Nous disposons aussi de pur-sangs arabes, de Barbes, d'Andalous, ainsi que de poneys de taille haute qu'on utilise pour l'initiation, la formation ou encore pour la spécialité de l'endurance.»

Pour ce qui est des compétitions, Kerdjadj nous a parlé des différentes compétitions annulées ou reportées à une date ultérieure. «Il y avait quatre compétitions nationales, prévues pendant cette période de confinement, qui ont été annulées.

Il reste encore le championnat et la coupe d'Algérie à organiser. Pour l'instant, la fédération n'a pas opté pour une saison blanche. Je pense qu'il est possible de les organiser en été, à condition d'accorder environ un mois de préparation pour les clubs, après la fin du confinement.

Ceci sans parler du concours international, qui devait avoir lieu à Ain Defla. Pour ce qui de notre club, on avait prévu d'organiser le challenge mondial des jeunes initiés au mois de juin. Vu la situation, on a préféré le reporter», nous a souligné notre interlocuteur.

Redha M.