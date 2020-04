Mahrez élu meilleur joueur algérien de la décennie

L’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur algérien de la décennie (2010-2019), selon un vote organisé par le journal électronique dzmatch.com auprès des internautes et de journalistes sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 15 buts), devance deux anciens capitaines des Verts, à savoir Antar Yahia et Madjid Bougherra.

Le natif de Sarcelles (France) a obtenu 189 points contre 95 points pour Yahia et 81 unités pour Bougherra, ce dernier est talonné de peu par un autre ancien international, à savoir Karim Ziani (80 points). 3500 internautes et 30 journalistes algériens et maghrébins ont participé à ce sondage qui a duré un mois sur le site dzmatch.com ainsi que la page Facebook du journal électronique.