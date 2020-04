Ramadhan : Le CRA lance une opération de solidarité humanitaire

Le Croissant-Rouge Algérien (CRA) lancera, à partir d’aujourd’hui, une vaste opération de solidarité humanitaire qui touchera tout le territoire national, et ce à la veille du mois béni de Ramadhan, annonce un communiqué de cette organisation. «Dans le cadre de son programme de solidarité humanitaire, le CRA poursuit son assistance humanitaire envers les populations des zones sensibles de l'extrême sud, du sud, des zones frontalières, des Hauts-Plateaux et des régions montagneuses», indique la même source.

À cet effet, à la veille du mois béni de Ramadhan, le CRA précise qu'une vaste opération, qui touchera tout le territoire national, sera lancée lundi 20 avril 2020 et débutera par 200 familles à Tin Zaouatine (Tamanrasset), 200 familles des communes déshéritées du côté est de Bouira, 100 familles d'El-Borma (Ouargla -zone frontalière), 107 familles des communes déshéritées de Derguina (Béjaïa) et 100 familles de la wilaya de Naâma.

En plus de denrées alimentaires, les nomades de Naâma et d’El-Borma bénéficieront de tentes, ajoute le communiqué.