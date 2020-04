Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages : Appel à la création d’un Fonds de soutien financier et de redémarrage

Le tourisme figure parmi les secteurs mis en quarantaine par la pandémie du coronavirus. Le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 3% en 2020. En Algérie, le secteur est sérieusement touché suite à la fermeture des lignes aériennes et maritimes. Tout est à l’arrêt. Raison pour laquelle la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyages propose d’étudier «de toute urgence» des mesures de soutien spécifiques à la filière du voyage et ce, dans le cadre des consultations sectorielles sur l’impact économique, engagées par le gouvernement. Pour ce faire, la FNAT émet une série de propositions. Il est question de la «suspension du paiement des charges sociales patronales CASNOS jusqu'à la reprise des vols et trafics aériens et la réouverture des hôtels à 100%», du «report des déclarations et des paiements pour l’ensemble des obligations fiscales et parafiscales jusqu’au 31 décembre 2020». S’ajoute également la «prise en charge par nos assurances professionnelles de tout ou une partie des pertes et frais engendrés par cet état de fait, en prescrivant ou en décrétant que le Covid-19 est un sinistre couvert par l’assurance professionnelle que nous sommes tenus de souscrire pour l’exercice de l’activité d’agent de voyages».

Dans le même sillage, la FNAT sollicite le gouvernement pour exiger aux compagnies aériennes étrangères présentes en Algérie d’adopter des dispositions similaires à celles décidées récemment par la compagnie nationale AIR Algérie». Pour la FNAT, devra également s’inscrire au chapitre des priorités, l’impératif de «contraindre les organismes bancaires à faire preuve de solidarité». Par quels leviers ? Deux solutions sont proposées. Ladite Fédération brandit «l’augmentation des lignes de facilités de caisse et en octroyant un crédit bancaire d’exploitation à taux zéro et report des échéances de crédit ou rééchelonnement sur 12 mois», et cite l’instruction 05/2020 du 06/04/2020 de la Banque d’Algérie aux banques et établissements financiers. Dans cette instruction, il est précisé que les dispositions de l’article 07 du règlement n°2014-03 du 16 février 2014, relatif au classement et provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers, ne produisent pas leur effet sur les créances rééchelonnées au titre de l’alinéa précédent.

L’article 5 de la même instruction indique que les banques et établissements financiers peuvent consentir de nouveaux crédits à la clientèle ayant bénéficié des mesures de report ou de rééchelonnement visées à l’article 4. Par ailleurs, l’agence de tourisme et de voyages en Algérie, impactée à tous les niveaux, propose d’«examiner les possibilités de création d’un Fonds de soutien financier et de redémarrage, ainsi qu'un recours simplifié à l'activité partielle dans le cadre des activités de tourisme interne et la prise en charge des rémunérations des salariés par le biais de la déclaration CNAS».

D’autre part, la FNAT appelle à un «accompagnement technique et financier pour la mise en place des procédures d'accueil en agence suite aux préconisations sanitaires des gestes barrières et équipements supplémentaires».

Avec l’ensemble des agences qui y sont affiliées, elle réitère son engagement à «tout mettre en œuvre pour préserver le maximum d’emplois durant les prochains mois, et œuvrer davantage pour s’inscrire dans l’effort national pour faire face à la situation sans précédent à laquelle notre pays est confronté».

Fouad Irnatene