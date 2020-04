Onu : Guterres promet de vaincre la pandémie et de rebâtir un monde plus juste

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a promis samedi dernier que tous les êtres humains devraient s'unir pour combattre leur ennemi commun, le nouveau coronavirus, et "rebâtir un monde plus juste".

"Ensemble, nous vaincrons ce virus et rebâtirons un monde plus juste – en tant que citoyens du monde unis et en tant que nations unies", a déclaré le chef de l'ONU dans son message vidéo pour le concert "One World : Together at Home" (Un seul monde : ensemble à la maison), organisé par l'organisation internationale de défense des droits Global Citizen.

"Nous sommes confrontés à une crise sans précédent. Pour la surmonter, nous devons nous unir", a-t-il noté. "Ce soir, à travers le langage universel de la musique, nous saluons la bravoure et le sacrifice des héros de la santé et des autres", a dit le secrétaire général. "Ce faisant, souvenons-nous des plus vulnérables", a-t-il recommandé. "Veuillez vous joindre à notre appel pour un cessez-le-feu mondial afin de vous concentrer sur notre ennemi commun : le virus".

"Merci pour votre soutien au travail de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autres agences humanitaires, qui sauvent des vies", a remercié Antonio Guterres.