USA : L’Usada lance des tests antidopage à domicile

L'Agence antidopage américaine (Usada), souhaitant poursuivre la lutte antidopage rendue extrêmement difficile par le coronavirus, a lancé depuis deux semaines un programme de tests effectués par les athlètes eux-mêmes à domicile, qu'elle surveille à distance par visioconférence. Le principe de ce programme baptisé "Believe 2020" est simple : des kits de tests ont été envoyés aux athlètes, lesquels doivent ensuite produire des échantillons de leur sang et de leur urine lorsqu'ils reçoivent un appel inopiné de l'Usada. Les tests sont surveillés par un contrôleur via une application comme Zoom ou FaceTime. Les athlètes scellent ensuite les échantillons et les envoient par livraison le lendemain à un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage pour analyse.

"Ce programme est le seul du genre au monde et a été lancé alors que les tests de dépistage en personne et inopinés réguliers de l'Usada ont presque cessé en raison de la distanciation sociale et d'autres directives de santé pendant la pandémie", s'est félicité le patron de l'instance Travis Tygart.

Une quinzaine d'athlètes se sont porté volontaires pour participer à ce programme, parmi lesquels les nageuses multimédaillées d'or olympique Katie Ledecky et Lilly King, ainsi que le sprinteur Noah Lyles, champion du monde du 200 m en titre.