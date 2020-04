Chine : Taux de guérison élevé et faible taux de mortalité à Wuhan

Une série de mesures décisives prises par le gouvernement chinois au cours des deux derniers mois ont permis à Wuhan, la ville la plus durement touchée par le Covid-19 en Chine, d'atteindre un taux de guérison élevé et un faible taux de mortalité, selon une responsable la Commission nationale de la santé citée par l'agence Chine nouvelle.

Jiao Yahui, de la commission, a déclaré que les mesures comprenaient la mise en œuvre d'une politique de quarantaine, l'envoi de travailleurs médicaux au Hubei, la construction d'hôpitaux de fortune, le traitement des patients dans un état grave avec les meilleures ressources du pays et l'utilisation intégrale de la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Selon Mme Jiao, le nouveau coronavirus est très contagieux, avec une pathogenèse cachée et des symptômes atypiques, ce qui rend difficile l'identification de la source de l'infection. Face à l'énorme défi de ressources médicales limitées, plus de 42.000 professionnels de santé ont été rassemblés, et seize hôpitaux temporaires ont été établis à partir de gymnases et de centres de congrès à Wuhan. Pendant le pic de l'épidémie, Wuhan disposait d'un total de 60.000 lits d'hôpitaux pour répondre à la croissance de la demande de ressources médicales.

Les autorités ont utilisé les meilleures ressources du pays pour réduire le taux de mortalité, qui était fortement lié au traitement des patients en soins intensifs, a indiqué Mme Jiao. Elle a souligné qu'un autre point fort du traitement du Covid-19 en Chine était l'intervention rapide de la MTC dans l'ensemble du processus de traitement, qui s'est avérée particulièrement efficace pour soulager les symptômes précoces et réduire la durée au bout de laquelle les patients sont testés négatifs.