Oran : Dépistage du personnel de la santé en contact avec les cas du covid-19

La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran lancera dans les jours à venir une campagne pour dépister le personnel de la santé en contact avec les cas du Coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche à l’APS, le chargé de la communication de cet établissement.

Un peu plus de 300 personnes travaillant dans les services qui accueillent les cas du Coronavirus, devraient subir des tests, a affirmé le Dr Youcef Boukhari, ajoutant que la campagne a été validée par l’institut Pasteur.

«Nous attendons de recevoir la totalité des listes nominatives des personnels à dépister, qui incluent les médecins, les paramédicaux, les femmes de ménage, les chauffeurs d’ambulance ainsi que toute personne travaillant de manière directe avec les cas du Coronavirus covid-19», a-t-il noté.

L'opération vise à identifier les personnes affectées, parmi les équipes médicales et le personnel de soutien, pour les mettre sous traitement et ainsi préserver leur santé, et celle des leurs, explique le même responsable.

Plusieurs décès ont été annoncés en Algérie, et partout dans le monde, de médecins et de paramédicaux infectés par le coronavirus au cours de l'exercice de leurs missions.

Le dépistage du personnel de la santé est une démarche qui vise à détecter les cas d’infection et les mettre sous traitement, évitant la dégradation de la santé notamment des plus vulnérables, et baisser la charge virale pour les bien portants, pour qu’ils cessent d’être contaminants, a-t-on encore expliqué.