Laghouat : Quatre malades guéris quittent l’hôpital

Quatre malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté dimanche l’établissement public hospitalier EPH-Hmida Benadjila à Laghouat, après s’être entièrement remis, a-t-on appris auprès de la structure hospitalière. Il s’agit du premier groupe, guéri, à quitter l’hôpital de Laghouat après avoir subi un traitement à la Chloroquine suivant le protocole adopté par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, «ce qui prouve l’efficacité du traitement», surtout sachant que l’un d’entre eux avait été admis dans un état jugé grave, a indiqué le chef de service d’isolement médical à l’EPH de Laghouat, Mohamed El-Chetta.

Le traitement a amélioré progressivement leur état de santé et les résultats des analyses effectuées à l’annexe d’Ouargla de l’Institut Pasteur d’Algérie et parvenus ce jour ont confirmé l’absence du virus chez ces quatre patients, a-t-il précisé. Le directeur de la Santé et de la Population (DSP), Mouad Imadeddine, a fait état, de son côté, de la sortie dans les tout prochains jours d’un second groupe de malades après leur guérison totale. Sur les 13 cas de malades atteints du Covid-19, quatre ont ainsi quitté l’hôpital et les neuf autres sont encore sous traitement au service d’isolement médical, a-t-il ajouté en précisant qu’aucun cas n’est en réanimation. Le responsable de la prévention à la DSP de Laghouat, Dr.Lakhdar Sebaa, a appelé, de son côté, les citoyens à veiller au strict respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, notamment le confinement à domicile et la sortie qu’en cas d’absolue nécessité.