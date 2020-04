Tizi Ouzou : Grande contribution des comités de villages

Les comités de quartier et principalement de villages ont «grandement contribué» à limiter la propagation du nouveau coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, a souligné hier le directeur de la santé et de la population (DSP), le Pr. Abes Ziri.

M. Ziri, qui a présenté une situation de la gestion par les autorités locales de la pandémie au niveau de la wilaya, a salué le rôle joué par la société civile, et notamment les comités de villages qui ont «organisé le confinement et les entrées au niveau des villages, et ont contribué dans la lutte contre la propagation de la pandémie». Le plan d’action Djurdjura Covid-19 mis en place par la DSP, qui est un dispositif de prise en charge de la pandémie dont le centre est le citoyen en général et le patient en particulier et qui est caractérisé par son adaptabilité, la convergence des différents partenaires, sa flexibilité selon les besoins et par régions, et son applicabilité sur le terrain, intègre cette organisation de la société civile, a-t-il souligné. Le plan, qui a mis en place un circuit d’évacuation simple et sécurisé des patients, «se base aussi sur l’ensemble des comités de quartiers et de comités de villages qui ont joué un rôle salutaire durant cette pandémie», a indiqué le Pr. Ziri.

Il a précisé : «Nous avons 1.500 villages, et la majorité ont décidé de confiner les populations et d’assurer aussi l’approvisionnement avec les services de la wilaya, ce qui nous a beaucoup aidé.»

Le directeur de la santé a relevé que le potentiel de lits (public et privé) de la wilaya est de 3.181, dont 480 dégagés pour les patients suspects et les cas confirmés positifs, outre 50 lits pour la réanimation sur un total de 177 lits mobilisables. Pour ce qui est des respirateurs, 31 sont déjà mobilisés sur un total de 67 disponibles. «En cas de nécessité, nous pouvons encore mobiliser 780 lits supplémentaires», a-t-il indiqué, soulignant que le stock de lits mobilisables dans des établissements de la santé, de la jeunesse et des sports et du tourisme est de 6.746 lits.