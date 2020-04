Conséquence du confinement : La créativité reprend ses droits

Avec un rare sens de la responsabilité, les Algériens auront prouvé, en ces moments particuliers, leur sens de la responsabilité. Bien que ce confinement pèse sur le quotidien, il n’en demeure pas moins que cette baisse d’activité a été salutaire pour la plupart d’entre nous. Une baisse qui a permis surtout à Dame Nature de souffler un peu, si l’on ose dire, puisque l’air a rarement été aussi peu pollué, le ciel si clair et les étoiles si lumineuses, mais ceci est une autre histoire. Pour revenir à cette «mise en quarantaine», chacun s’occupe comme il peut. Les réseaux sociaux semblent être l’exutoire par excellence pour tromper l’ennui des longues heures de la journée.

Et là, chacun y va de sa propre conception, idée ou inspiration du moment, créant par là un immense patchwork d’œuvres créatives qui déferle de toutes les régions du pays, au grand bonheur de millions d’internautes à l’affût de la dernière nouveauté.

Et ils sont nombreux ceux qui rivalisent d'inventivité face au coronavirus. Plusieurs humoristes et internautes s'attaquent à l'épidémie en chansons, parodies de toutes sortes et sketchs à tomber de rire. Une créativité artistique inédite utilisée efficacement comme thérapie pour briser l’isolement et une manière burlesque de conjurer cette maladie mortelle.

C’est le cas par exemple pour les meilleures astuces de protection face à la pénurie de masques. Cela va des bonbonnes d’eau minérale que l’on se met sur le visage, jusqu’aux ustensiles de cuisine comme les passoires, en passant par les sous-vêtements et même masques de plongée avec tuba.

Ces derniers temps, on trouve des conseils pour à peu près tout sur internet. Pâtisserie, cuisine, jouets, bricolage, loisirs... Il est possible de tout faire soi-même. Et les idées les plus folles naissent de l'imagination de plus en plus fertile et inventive de jeunes et moins jeunes, pour nous permettre de tout faire par nous-mêmes, à moindre coût.



L’humour et l’entraide pour combattre la pandémie



Mais ce qu’il y a de plus notable, c’est que tout de suite, la solidarité s’est mise en branle. On a fini par comprendre qu’il fallait rester chez soi. On propose son aide à son voisin, des commerces se sont organisés pour livrer les personnes âgées et nombreux sont les bienfaiteurs qui distribuent des denrées alimentaires aux familles dans le besoin, venant ainsi en appoint aux importants efforts de l’État pour approvisionner chaque région et localité du pays, aussi éloignée fut-elle. Pour leur part, les élèves, contents au début de ces longues vacances inespérées, se prennent désormais à rêver de leur retour en classe. Il ne se passe pas de jour sans que des collégiens et lycéens postent des messages vidéo pour appeler à mettre fin au confinement. Avec un air implorant, la plupart d’entre eux promettent à leurs enseignants de ne plus chahuter en classe, s’engageant à faire leurs devoirs et à se conformer à la discipline pédagogique. «Tout cela, pourvu que vous nous permettiez de revenir, cher Monsieur le proviseur, auquel j’ai fait voir de toutes les couleurs durant les deux premiers trimestres», comme le dit le jeune Walid, d’un ton hilare, mais qui a eu tout de même 180.000 «Like» et dont le post a été partagé des milliers de fois.

De leur côté, les futurs candidats au baccalauréat, bien que très inquiets de leur sort, partagent leur anxiété sur les réseaux sociaux, via des joutes oratoires dignes des plus grands poètes arabes. Le tout sur un ton humoristique décapant, histoire de ne pas paniquer quant à la suite des événements. Quant à la date de cet examen décisif qui devrait être annoncée incessamment, elle est surnommée «Leilat Echak».



Graines de star sur la Toile



Ces jeunes poètes en herbe se joignent à l’immense élan créatif en détournant ou en réadaptant des centaines de chansons célèbres. Avec des textes humoristiques, on parle du Covid-19 et de tous les malheurs qu’il a causés. Des chanteurs tels qu’Aznavour, Abdelhalim Hafed, Guerrouabi, El-Anka, Phil Collins, Julio, Blaoui El-Houari, les Rolling Stones… tous ont été parodiés d’une manière fort ingénieuse, avec, pour point commun, lancer un appel à rester confiné chez soi, pour éviter la propagation du virus mortel. Même l’unité maghrébine est de mise, puisque l’on reprend les réalisations de nos voisins tunisiens et marocains. Celles-ci foisonnent tellement, qu’on n’arrive plus à distinguer l’origine des vidéos mises en ligne par les uns et les autres. L’humoriste marocain Amine Radi, le tunisien Nidhal Saadi et surtout les célèbres Abdelkader Secteur, Anes Tina, Stanley Talks, Rifka… postent quotidiennement des vidéos hilarantes, suivies par des millions d’internautes en mal de nouveautés. C’est le cas également de milliers de nouvelles vocations qui ont fleuri à l’ombre du confinement, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la plupart de ces jeunes sont des graines de star, dont le talent certain ne demande qu’à être connu et mis en valeur.

Ces derniers rivalisent d’ingéniosité pour égayer le quotidien des gens confinés, les encourager à rester chez eux et mettant à l’index des attitudes négatives qu’on enregistre çà et là. Les messages sont toutefois positifs et appellent tous à la prévention et à l’observation des règles d’hygiène élémentaires pour ne pas mettre la vie de ses proches et celle d’autrui en danger.

Les filles sont aussi de la partie, surtout les «instagrameuses», qui redoublent d’efforts et de créativité pour satisfaire un public constitué de centaines et milliers de «suiveurs» ou pour se faire une place parmi cette floraison de Youtubeurs. Il s’agit pour elles, de donner des astuces aux femmes pour prendre soin de leur peau, leur apprendre à se maquiller, à cuisiner, prendre soin de la maison, de son bien-être, ou tout simplement occuper utilement son confinement. Tout cela avec un seul espoir : que la vie reprenne son cours d’avant.

Amel Zemouri