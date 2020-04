Les citoyens attendent la fin de la pandémie : L’optimisme est de mise

«Nous pouvons vaincre cette épidémie de la même manière que nos aïeux ont pu survivre au typhus pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l’auto-confinement», indique Aâmi Rabah, 75 ans.

Rencontré au quartier 1er-Mai de Béni Messous, il affirme que rester chez soi dans un contexte d'épidémie relève non seulement d'un comportement citoyen et responsable, mais aussi d'une pratique sociale bien ancrée.

Effectivement, renchérit Mohamed Kheddam, cadre au ministère de l'Industrie et Mines qui rappelle la chronique sur la vie de la population d'Oran telle que décrite dans la Peste, d'Albert Camus. Pour Aâmi Rabah, «la récompense du Dieu pour le confiné est égale à celle d'un martyrs tombé au champ d'honneur». «On pourra s'en sortir, incha’Allah, avec moins de pertes avec l'avènement de Ramadhan. Les portes de la clémence s'ouvriront pour le salut de l'humanité», indique-t-il en implorant le Tout-Puissant d'exaucer son vœu. Journaliste reporter à l'EPTV, Fériel Hamedi affirme : «Même si le confinement pèse sur le moral et suscite parfois du stress et de d'anxiété, le bout du tunnel est pour bientôt eu égard à la mobilisation sans faille de l'État pour circonscrire l'épidémie.» «La confiance dans les institutions, qui œuvrent d'arrache-pied pour circonscrire cette crise sanitaire, mérite d'être rétablie au plus vite, pour une meilleure cohésion en matière de prévention et de lutte», indique de son côté Dajmel Cherdourd, cadre à Naftal.

Selon lui, «la tendance mondiale tend à une amélioration dans la maîtrise du virus, mais la prudence doit être de mise».

Un cadre au ministère de l'Éducation souligne que «la reconduction pour dix jours des mesures de protection est la dernière ligne droite avant un retour progressif à la normale».

Et d'ajouter : «Si l’on compare la situation sanitaire avec d'autres pays, nous pouvons nous estimer heureux, y compris en termes d'engagement de l'État, de mobilisation du personnel soignant, auquel il faut ajouter l'élan extraordinaire de solidarité des Algériens qui n'ont pas cédé à la panique et qui liguent leurs efforts pour faire face à l'épidémie.»

Des scientifiques et des praticiens de la santé contre le Covid-19 sont aussi optimistes quant à la maîtrise de la pandémie.

Leila Zahraoui, infectiologue, estime qu'au vu des statistiques communiquées par le ministère de la Santé, «l'Algérie enregistre un nombre de décès moins élevé comparativement à d'autres pays, notamment européens». Elle met en relief la courbe ascendante des patients guéris, grâce au protocole de traitement à la chloroquine.

Pour sa part, le Dr Saâdi, médecin urgentiste, estime que «les dix jours à venir permettront d’endiguer l'épidémie, à la seule condition d'un respect strict des règles de confinement et des barrières sociales». «Actuellement, nous sommes sur une courbe descendante, ce qui signifie que nous avons dépassé le pic de l'épidémie», dit-elle.

Pour le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, beaucoup d'éléments positifs prêtent à l'optimisme. Mustapha Khiati cite, entre autres, le nombre stationnaire des personnes atteintes. Les décès ont aussi baissé, précise-t-il, expliquant que ce constat est le résultat de l'utilisation de traitement à la chloroquine.

Interrogé sur les lots d'équipements et matériels médicaux parvenus de la Chine, il fera savoir que n'était la relation historique et privilégiée qu'entretiennent les deux États, cela aurait été impossible vu la tension énorme dont fait l'objet ce type de produits à l'échelle mondiale.

Les exportations ont, selon lui, augmenté de 1.000% sur le plan international et le prix de ces produits a été multiplié par 10.

Karim Aoudia