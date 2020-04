Association EL-Aman : Appel à la réouverture des cabinets médicaux privés

De nombreux spécialistes, généralistes et cliniques privées ont fermé leurs cabinets, sachant pourtant qu’ils peuvent être en première ligne pour le diagnostic de plusieurs maladies, ainsi, les malades chroniques se retrouvent otages de cette situation qui met leurs santé en péril. L’on citera à titre d’exemple lescardiologues, les gastro-entérologues, les cancérologues, les diabétologues, les dermatologues, les pédiatres… Le refus des cliniques privées de prendre en charges ces malades et de leur permettre de suivre leurs soins pourrait se traduire par l’aggravation et la détérioration de leur état de santé, voire même une augmentation de la mortalité. Devant cet état de fait, l’association nationale «El Aman» pour la protection des consommateurs lance un appel au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour la réouverture des cabinets médicaux privés et l’élargissement du champ de dépistage du coronavirus.

«Il est primordial de prendre les mesures qui s’imposent afin que les médecins puissent assurer au moins deux jours de consultations par semaine», précise le président de l’association, Hacène Menouar, dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé, précisant que «le système de la consultation doit recourir en priorité au système de rendez-vous, afin de limiter la consultation à trois patients au maximum par salle d’attente. Cela permettrait le respect des règles de distanciation», propose le président de l’association.

Par ailleurs, et pour garantir la sécurité des malades et du personnel médical, M. Menouar, suggère que «les médecins et leurs personnels ainsi que tout leur environnement de travail et pratique bénéficient des meilleures conditions sanitaires afin de les prémunir ainsi que leurs patients contre toute contagion virale».

«Les informations relatives aux points et structures en charge du dépistage ainsi que leurs modalités font carrément défaut. Dans ce cadre, le volume de dépistage doit être élargi, de même que sa couverture géographique. Pour son efficience nous proposons la mise en place d’équipe mobiles selon des itinéraires et emplacements judicieux et ayant fait l’objet d’une communication préalable à travers les médias lourds ».

Il salue enfin les efforts des officines et laboratoires d’analyse qui sont dans leur majorité ouverts pour garantir la prise en charge des malades.

Kafia Ait Allouache