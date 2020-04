Chimiothérapie et hémodialyse au temps du covid-19 : Un surcroît de précautions

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib

Les malades atteints de cancer ou souffrant d’insuffisance rénale sont parmi les catégories de personnes les plus vulnérables face au coronavirus. Les premiers sont tenus de poursuivre leur protocole de chimiothérapie, tandis que les seconds doivent effectuer régulièrement leurs séances d’hémodialyse. Comment se fait dès lors la prise en charge de ces malades durant cette période d’épidémie ? Nous avons pris attache avec le professeur Adda Bounedjar, chef de service oncologie au Centre anticancéreux (CAC) de Blida, et le professeur Tahar Rayane, chef de service néphrologie et dialyse au CHU Nafissa-Hamoud d’Hussein-Dey (ex-Parnet), Alger.

Pr Tahar Rayane : «Les insuffisants rénaux atteints du Covid-19 doivent être dialysés dans les centres de réanimation»

El Moudjahid : Nous savons tous que les personnes souffrant d’insuffisance rénale sont plus vulnérables et peuvent facilement contracter le Covid-19. Les mesures de prévention peuvent-elles êtres suffisantes pour les épargner de l’épidémie ?

Pr Tahar Rayane : Il faut savoir que des recommandations ont été faites pour assurer la prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques nécessitant un traitement dans des centres d’hémodialyse en dehors de leur domicile.

Les malades hémodialysés doivent respecter les mesures de confinement et les gestes barrières, et dans les centres d’hémodialyse le personnel médical et paramédical doit se protéger par des tenues spécifiques et le respect strict des mesures de prévention. Conformément aux recommandations édictées pour freiner la propagation du virus de façon générale, tous les centres d’hémodialyse ont été informés sur la nécessité d’observer les précautions nécessaires.

Les malades ne doivent pas arriver à leur cendre avant la séance d’hémodialyse afin d’éviter le regroupement des patients au niveau des salles d’attente. Il faut également interdire les collations et instaurer l’obligation de port de masque et de mesures de sécurité pour le malade et pour l’équipe soignante.



Comment se fait la prise en charge des malades hémodialysés atteints du Covid-19 ?

Dans le cas où un malade dialysé est suspecté d’être infecté au niveau d’un centre hémodialyse, il doit être isolé des autres patients et placé dans une chambre d’isolement comme nous le faisions auparavant pour les malades atteints d’hépathite. Si son cas est un peu sévère, le malade doit être transféré vers le CHU où l’on traite le Covid-19, à El Kettar ou à Béni Messous pour Alger. Sur place, il suivra le même circuit de prise en charge que les autres malades atteints du coronavirus. Dans le cas où il est confirmé négatif, il revient à son centre pour effectuer sa dialyse.



Qu’en est-il des malades se trouvant dans les centres privés ? Le protocole change-t-il ?

Le problème se pose pour les personnes hémodialysées dans des centres privés, notamment celles qui sont dans des situations graves nécessitant une réanimation.

Ces malades doivent être dialysés dans les centres de réanimation. Les trois centres dédiés à la prise en charge des cas de coronavirus dans la capitale sont le CHU d’Hussein Dey (Parnet), l’hôpital de Bab El oued et celui de Béni Messous. Ces centres prennent en charge les malades hémodialysés chroniques atteints. Si le nombre de ces malades augmente, d’autres mesures doivent être prises par le ministère de la santé en mobilisant un centre d’hémodialyse publique ou privée pour assurer leur prise en charge.



Comment s’effectue le transport des malades vers les centres d’hémodialyse ?

L’autre problème qui se pose, c’est le transport de ces malades vers les centres d’hémodialyse privés ou publics pour effectuer leurs séances. A ce sujet, nous avons interdit le regroupement des malades près des ambulances ou des véhicules sanitaires. Il faut un seul malade par véhicule. S’agissant des dialysés péritonéaux qui font la séance chez eux, ils ne doivent pas venir à l’hôpital et les consultations doivent se faire par téléphone ou par vidéoconférence. Ils ne doivent pas se déplacer au centre, sauf en cas d’urgence. S’agissant des transplantés rénaux qui sont des sujets très fragiles et immunodéprimés et qui risquent donc de contracter le Covid-19 très facilement, il leur a été demandé de ne pas venir à l’hôpital, sauf en cas d’urgence. Pour le renouvellement de l’ordonnance, ils doivent envoyer une autre personne.

Pr Adda Bounedjar : «Un espacement des cures pour les cancéreux de deux à trois mois est possible»

El Moudjahid : Les personnes atteintes du cancer préserveront-ils leurs cures de chimiothérapie de la même manière durant cette période d’épidémie de coronavirus?

Pr Adda Bounedjar : Au CAC de Blida, nous continuons à faire la chimiothérapie et la radiothérapie avec cependant plus de précautions. Pour cela, nous avons adopté le protocole chimio, c’est-à-dire mettre certains malades sous chimiothérapie par voie orale. Nous avons espacé les protocoles pour qu’il n’y ait pas de regroupement de malades au niveau du service. Nous avons adopté aussi des mesures de protection et de prévention contre le covid 19 en respectant les distances entre les malades. La prise de température du malade se fait dès son entrée au service avec le respect strict des consignes de protection du personnel médical et paramédical.



On sait que les cancéreux sont fragiles à toute forme de virus. Que faut-il faire pour les protéger au maximum ?

Les malades atteints de cancer sont immunodéprimés et donc ils sont plus vulnérables aux infections. Pour cela, nous avons adopté un protocole d’espacement de cure de deux à trois mois. Par exemple si le malade est un sujet âgé qui est à sa quatrième ou cinquième séance de chimiothérapie, on peut faire une pause de quelques semaines, selon le patient, pour éviter les déplacements vers les structures de santé. Quant aux patients qui font leur chimiothérapie par voie orale, ils n’ont pas à se déplacer bien sûr vers les structures de santé. Depuis la déclaration du premier cas de coronavirus, nous avons interdit les visites pour freiner tout risque de propagation du virus et nous avons fermé les salles d’attente. Dans notre centre, nous avons opté pour un système d’équipe ; une salle qui prenait en charge auparavant entre 10 et 12 patients prend actuellement 6 patients pour garder la distance entre malades. Pour les nouveaux malades du cancer, les consultations ont toujours lieu. En revanche, le suivi et le contrôle des malades se fait par téléphone.

Le malade ne doit se déplacer au centre qu’en cas d’urgence et pour remettre les résultats d’examen radiologique ou d’examen biologique, le malade peut les communiquer via facebook, messenger, whats-app ou viber.



Avez-vous enregistré des cas de coronavirus au service d’oncologie du CAC de Blida ?

Oui, nous avons diagnostiqué quelques cas et les malades ont été orientés vers les centres de prise en charge du Covid-19 après avoir arrêté la chimiothérapie.

Pour se prémunir contre le coronavirus, les recommandations sont les mêmes pour la population générale, sauf que les malades atteints de cancer sont immunodéprimés et doivent donc faire plus attention en évitant les déplacements. Quant aux malades qui habitent aux alentours de Blida, ils peuvent venir en consultation pour un contrôle, une chimiothérapie d’urgence ; il suffit juste de présenter sa carte de rendez-vous.

