Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj : Fin de quarantaine pour plus de 200 personnes

201 personnes mises en quarantaine au Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) ont été autorisées à quitter les lieux, après expiration du délai d'isolement fixé à 14 jours, dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la pandémie de Covid-19.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hassane Mermouri, qui a supervisé l'opération de levée de confinement pour ce deuxième groupe récemment rapatrié de l'aéroport international d'Istanbul (Turquie), a mis l'accent sur «l'importance de cette opération sanitaire et humanitaire pour éviter la propagation de cette grave pandémie», saluant «l'ensemble des mesures préventives prises, en coordination avec toutes les parties concernées pour assurer les conditions propices à la réussite de l'opération de confinement sanitaire».

Le ministre a salué, d'autre part, «les efforts consentis par les médecins, les paramédicaux, les travailleurs du complexe et les corps de la Sûreté nationale et de la Protection civile pour assurer des services de qualité aux personnes mises en quarantaine», affirmant qu'en cette conjoncture difficile que traverse le pays, tous les établissements hôteliers publics et privés ont été mobilisés, estimés à 291 établissements d'accueil des citoyens algériens rapatriés de l'étranger». Tous ces établissements touristiques constituent désormais «une réserve stratégique pour faire face aux crises et aux différentes formes de dangers, a-t-il soutenu, ajoutant que «l'élément humain a été mobilisé avec force pour faire face à cette situation difficile et éviter la propagation de Covid-19». Le ministre a rappelé le confinement et la prise en charge, jusqu’à présent, de plus de 8.000 citoyens rapatriés de l’étranger.

Pour sa part, le président-directeur général du complexe de Thalassothérapie de Sidi Fredj, Said Bekhti, a déclaré à l'APS que tous les moyens nécessaires avaient été affectés pour mener à bien cette opération humanitaire et sanitaire, soulignant que le complexe avait déjà «accueilli, en mars dernier, le premier groupe concerné par le confinement, composé de 158 ressortissants, en attendant d’accueillir un troisième groupe qui devra être rapatrié».

A la fin de leur confinement, les autorités publiques ont mis à la disposition des ressortissants algériens près de 15 autobus désinfectés pour les transporter chez eux, dans de bonnes conditions, vers différentes wilayas du pays, a ajouté M. Bekhti, relevant qu’aucun cas positif n’avait été enregistré parmi les citoyens confinés.

A rappeler que la fin du confinement de nombre de ressortissants rapatriés aura lieu ultérieurement au niveau du complexe touristique «H3» et de l’hôtel El Riadh à Sidi Fredj.