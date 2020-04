Centres de vieillesse : Visites interdites et suivi médical permanent

Des bénévoles au service des personnes âgées.



La prise en charge des pensionnaires des centres de vieillesse a été renforcée, en cette période sanitaire exceptionnelle. Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme veille à la préservation de leur santé physique et morale, à travers de nouvelles mesures préventives et anticipatives. Ils ne sont ni seuls ni livrés à eux-mêmes, des fonctionnaires bénévoles les accompagnent et les assistent.

Les visites dans les établissements pour personnes âgées sont suspendues et le ministère de la Solidarité a rejeté notre demande de réaliser un reportage dans l'un d'entre eux à Alger pour cause de confinement sanitaire. Le refus a été motivé par «les mesures préventives» prises par le ministère afin de préserver la santé des pensionnaires dont certains sont atteintes de maladies chroniques.

En effet, le directeur de la protection des personnes âgées au ministère, Hakim Hocine, a assuré que des mesures anticipatives urgentes ont été prises dans le cadre de la prévention de la pandémie du Covid-19, dès l’apparition du virus en Chine, à travers 31 centres répartis sur 26 wilayas.

Des mesures qui s’avèrent efficaces puisque la situation est maîtrisée contrairement à l'Europe où des drames sont enregistrées dans des maisons de retraite.

Conscient de la vulnérabilité des pensionnaires au virus, le ministère a procédé en premier lieu, au confinement institutionnel total à travers leur isolement et la suspension de toutes les visites et des activités à caractère collectif qui peuvent constituer un risque sur la santé, a indiqué le responsable.

Il a souligné que des instructions fermes ont été données aux directeurs et gestionnaires de ces structures pour l’application des mesures de prévention. Un plan d’action a été mis en œuvre afin d’assurer la continuité du service public par la mobilisation de tous les fonctionnaires. «Le transport a été assuré pour les employés. Toutefois, des centres ont été totalement confinés grâce à la mobilisation de bénévoles et des fonctionnaires volontaires ayant exprimé leur décision d’accompagner les pensionnaires en permanence», a précisé, le directeur.

En outre, des opérations quotidiennes de désinfection sont organisées au niveau des centres en coordination avec les services des APC et de la Protection civile ainsi qu'avec le ministère de l’Environnement et des associations.



Stock de médicaments et de denrées alimentaires suffisant



D’autres mesures ont été prises afin de parer à toute pénurie. Le responsable a indiqué que le ministère a procédé à la mise à jour et au renforcement du stock alimentaire et de médicaments «afin de répondre aux besoins des pensionnaires notamment ceux atteints de maladies chroniques et psychiatriques. Il y a aussi les produits d’autoprotection et les détergents», a-t-il fait

savoir. M. Hakim Hocine a tenu à préciser que le ministère veille à la préservation de la santé des pensionnaires en s’assurant de la source, de la qualité et de la conformité des produits alimentaires. «Les responsables des centres ont été instruits pour veiller à la qualité des denrées alimentaires quelle que soit la source et de façon permanente, notamment le lavage avant la consommation», a-t-il dit. Le ministère a également procédé au renforcement de la couverture médicale par la mobilisation du personnel médical et paramédical exerçant au niveau des centres ainsi que la mobilisation des médecins des structures spécialisées relevant du secteur et les médecins des cellules de proximité relevant de l’Agence du développement sociale.

Par ailleurs, une chambre d’isolement a été aménagée pour les cas d’urgence en coordination avec les services de la santé avant de procéder à l'évacuation sanitaire. «C’est une mesure préventive», a assuré le directeur.



Prise en charge médicale des maladies chroniques



En outre, des actions de sensibilisation ont été menées au profit des pensionnaires et des fonctionnaires sur les gestes barrières et l’utilisation des désinfectants. De même, dans les foyers, les restaurants, il a été procédé au respect de la distance sociétale avec le port des bavettes, pour les malades notamment. Le ministère a insisté sur la prise en charge médicale dans les centres de vieillesse à travers le suivi rigoureux du traitement sous l’œil vigilant des éducateurs et accompagnateurs ainsi que des infirmiers notamment pour les malades atteints de troubles psychiatriques et de maladies chroniques ainsi que des mesures préventives contre la grippe saisonnière et le renforcement de l’hygiène et la propreté dans les foyers. Le ministère de la Solidarité a également tenu à renforcer la coordination avec les différents partenaires. Les directeurs des centres sont en contact permanent avec les autorités locales et les services de santé et de la Protection civile, afin de parer à tout incident. Le directeur de la protection des personnes âgées a assuré le suivi de la situation à travers un rapport quotidien sur l’état de situation dans les centres, transmis à la direction centrale pour prise de décision et traitement des lacunes et insuffisances. «La préservation de la santé des pensionnaires demeure une priorité majeure», a assuré M. Hocine Hakim.

Neïla Benrahal