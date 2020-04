Restauration des sites culturels et religieux : Nécessaire association des professionnels et des artisans

Le directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel au ministère de la Culture, Zouhir Bellalou, a appelé samedi depuis Alger, à l'association des professionnels, des artisans et des expertises algériennes aux opérations de restauration des monuments et sites archéologiques et culturels y compris les mosquées anciennes. Intervenant lors d'un débat de la Télévision publique sur la décision du Président de la République concernant la restauration des vielles moquées en Algérie, M. Bellalou a indiqué que l'implication des jeunes diplômés des écoles algériennes spécialisées en patrimoine culturel est de nature à contribuer à la concrétisation de cette démarche par «des compétences juvéniles nationales». Saluant la décision du Président Tebboune pour «ses dimensions religieuses et socio-économiques», il a expliqué qu’elle permet une mise à contribution de plusieurs petites entreprises algériennes aux opérations de restauration et d’entretien, notamment celles à «caractère périodique».

Le directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel au ministère de la Culture a mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'associer l'architecte spécialisé en restauration dans les opérations de restauration des mosquées, «notamment celles relevant du patrimoine architecturale et urbaine et qui se démarquent par leurs sculptures». Il a déploré, à ce propos, «des chantiers lancés sans étude et sans suivi par le passé d’où des malformations mais aussi des effondrements».

Il a plaidé, ainsi, pour l'attribution des opérations de restauration à des architectes et à des experts afin d’arrêter la stratégie à adopter. D’autres intervenants ont insisté sur le fait que «la restauration doit préserver l’originalité de tels sites» et que «les matériaux modernes de construction ne doivent être utilisés que pour le confortement des parties à restaurer».