Formation professionnelle : 480 établissements mis à la disposition du ministère de la Santé

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels diffusera à partir de la semaine prochaine sur la chaîne 6 de la télévision algérienne des cours au profit des stagiaires. Le ministère prévoit la dispense des cours de cinq spécialités : maintenance industrielle, mécanique automobile, plomberie et gaz, tourisme, option agences de voyages, et automatisme et précision.

Cette opération mise sur pied en partenariat avec le ministère de la Communication s’inscrit dans le cadre de l’application des mesures préventives, au regard de la conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le pays du fait de la pandémie de Coronavirus.

Cette action permettra également aux stagiaires de suivre des cours dispensés par des enseignants qui trouveront par la même occasion sur le site du ministère toutes les spécialités. Au chapitre de la contribution des services du ministère contre la lutte et la propagation du Covid-19, le secteur a fabriqué pas moins de 8 tunnels de désinfections et mis à la disposition du ministère de la Santé 480 établissements pour les besoins du confinement dont 11 ont été utilisés pour la prise en charge des ressortissants algériens en provenance de plusieurs pays.

Les stagiaires ont pu mettre à la disposition des structures sanitaires et du ministère de la Santé quelque 2.700 masques et 500 protections de chaussure destinés aux hôpitaux et les salles désinfectées. Le secteur a réalisé 1.400.000 masques et confectionné plus de 18.000 vêtements de protection.

