Office national de l’Assainissement : Poursuite des opérations de désinfection durant Ramadhan

L'Office national de l'Assainissement (ONA) a affirmé, dimanche dans un communiqué, que ses unités opérationnelles poursuivront, durant le mois de ramadhan prochain, les opérations de désinfection au niveau des différentes villes du pays et ce dans le cadre des efforts visant la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), pour préserver la santé publique. «Durant le mois de ramadhan, les défis inhérents aux efforts visant la lutte contre la propagation de Covid-19 seront plus importants, d'où l'impératif de poursuivre les opérations de désinfection en vue de répondre aux demandes d'intervention et de garantir le bon fonctionnement des structures», note le communiqué. Les unités de l'ONA veilleront durant le mois de ramadhan au lancement de campagnes d'assainissement et de désinfection au niveau des placettes, des stations de transport des voyageurs, des établissements de santé, des rues et cités, des sièges des institutions administratives et établissements publics ainsi que de toutes les places publiques de grande affluence et ce à travers l'utilisation de différents moyens dont des camions hydro-mécaniques, de la chaux et de l'eau de javel, précise la source. «Dès l'annonce de l'apparition de Covid-19 en Algérie, les agents relevant des différentes unités de l'ONA ont participé, de manière continue, aux principales campagnes de désinfection, sous les auspices des autorités locales», rappelle le communiqué. Selon la même source, ces opérations s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives visant la protection contre la propagation de Covid-19, outre la mise en place d'un plan d'intervention et d'action de rotation dans le souci de garantir un service public d'assainissement en permanence, à travers toutes les régions du pays durant cette crise sanitaire. L'ONA a fait état de la prise de toutes les mesures en vue de la poursuite des interventions dans de bonnes conditions, dans le cadre du respect de toutes les règles d'hygiène et de sécurité au profit des fonctionnaires.

--------------------------------

Plus de 5.000 interventions au 16 avril

Les équipes de désinfections de l'Office national de l'assainissement (ONA) ont réalisé jusqu'au 16 avril courant 5.100 actions de désinfection à travers 44 wilayas pour lutter contre le coronavirus, a-t-on appris, hier auprès de l'ONA. «Pour mener à bien ces actions de désinfection, un total de 421 engins ont été mobilisés dont des camions hydro-cureurs et combinés, des mini-hydrocureurs, des camions-citernes, des camions doubles cabines et des pick-up ainsi que des pulvérisateurs dorsaux mobilisés», a précisé la même source. «Plusieurs unités de désinfection de l'ONA ont été nommées par arrêté du wali au niveau des cellules de crise des wilayas à l’instar des unités de Boumerdès et de Bejaia pour faire face au Covid-19», selon la même source. Les interventions de désinfection menées par les équipes de l'ONA ont touché plusieurs localités éparses classées zones d’ombre, a rappelé l'ONA. «Les équipes de curage mécanique et manuel utilisent différents produits désinfectants tels le TH5, Chlore en poudre, l'eau de javel à différents niveau de concentration (12, 16 et 48 degrés) et la chaux pour venir à bout de ce virus», a ajouté l'Office.