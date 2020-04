Œuvres sociales de l’éducation nationale : Aider les travailleurs

Les partenaires sociaux du secteur de l’Éducation nationale ont appelé le ministre, M. Mohamed Ouadjaout, à intervenir pour transférer les fonds des œuvres sociales de l'année 2019, estimées à quelque 10 milliards de dinars, et de lever le gel sur ce montant afin d’aider les travailleurs des corps communs dont les salaires ne dépassent pas 25.000 DA.

Cet appel a été lancé par plusieurs organisations syndicales à la veille du mois du ramadhan qui intervient dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19 et s’inscrit dans le cadre du processus de solidarité nationale.

Les syndicats ont demandé de confier la gestion de ce dossier à un responsable financier et administratif pour éviter tout dépassement.

Le président du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), Abdelkrim Boudjenah, a précisé, dans une déclaration à El Moudjahid, que la situation «nécessite la solidarité de tous», d’où l’impératif, selon lui, de lever le gel sur les fonds des œuvres sociales pour aider les catégories vulnérables, en particulier les travailleurs des corps communs et les fonctionnaires à faible revenu.

Pour sa part, le président de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF) a demandé de prolonger le travail des commissions des œuvres sociales pour mener leurs activités jusqu'à la tenue de nouvelles élections en vue de renouvellement. Dans une lettre adressée au président de la République, M. Messaoud Amraoui a exprimé les préoccupations des employés et des travailleurs du secteur qui sont affectés par le gel des travaux des commissions des œuvres sociales au niveau national en raison de l'expiration de leur mandat. Il a précisé également qu’en ce contexte particulier, beaucoup de catégories ont été affectées et nécessitent de l’aide et de la solidarité auxquels l'État n’a cessé d’appeler.

De son côté le syndicat des travailleurs de l’Education (STE), affilié au Snapap, a rappelé les efforts et la coordination des syndicats de l'éducation afin de faire intervenir le ministère de l'Éducation nationale pour transférer les fonds des œuvres sociales en guise de solidarité avec les travailleurs.

L’organisation a souligné la nécessité de transférer les fonds pour les services sociaux pour l'année 2019 qui s'élèvent à 1.000 milliards de centimes pour la solidarité, en accordant une priorité absolue aux travailleurs aux revenus limités.

Salima Ettouahria