Omar Aktouf, Professeur titulaire en management à HEC Montréal : «La fin du capitalisme financier néolibéral»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

Une crise sanitaire Covid- 19 qui «exhume» une «panne de sens» planétaire. Du nouvel ordre économique, si ordre il y a, qui «sera forcément confronté à la nécessité d’abord de réparer les carnages de décennies de néolibéralisme». L’économiste passe au peigne fin une situation des plus préoccupantes, et, pour la période post-crise, relève la nécessité d’aller «vers plus de digital et de numérique, ne serait-ce que pour minimiser les dégâts d’économies-gestions basées sur la surutilisation des énergies fossiles et le surenvahissement des espaces naturels». Toutefois, il déplore que «depuis le taylorisme jusqu’au numérique, nous concevons et nous enseignons des économies-managements qui ne sont nullement des connaissances ! Ceci est grave». Contrairement à d’autres penseurs qui annonçaient un «choc de civilisations» ou une «fin de l’histoire», le professeur Aktouf, lui, prévoit «plutôt la fin imminente et inexorable, mais avec, hélas !, d’incommensurables dégâts, du capitalisme financier néolibéral».

El Moudjahid : L’économie mondiale s’effondre. Le FMI prévient contre la pire récession depuis la Grande dépression. Vous avez de tout temps pointé du doigt une «panne de sens» de la pensée économique. Comment ou par quels leviers, est-il possible de retrouver ce sens et éviter ce que vous appelez la «stratégie de l’Autruche» ?



Omar Aktouf : Je commencerai par la fin de votre question : hélas, je ne vois pas le bout du tunnel de la moindre fin de «la stratégie de l’autruche», tellement il est évident qu’à travers le monde entier nous sommes copieusement sous-informés des réalités des situations causées par le Covid-19. Comme on a fait -et continue de faire- semblant qu’on ne voit pas les gâchis causés par le néolibéralisme, on minimise tous azimuts les vrais dégâts de cette pandémie. Dégâts qui ne font, hélas, certainement que commencer. Car enfin, comment croire qu’il y ait si peu de cas dans pratiquement tous les pays à gros risques évidents ? De l’Afrique à l’Asie en passant par l’Amérique du Sud ? Ensuite oui, le FMI a bien raison de dire que l’économie mondiale s’effondre et que nous allons vers une crise pire que celle de 1929 ; ne serait-ce que tout simplement par «effets d’échelles» démultipliés par les conséquences de ladite «mondialisation», avec ses multiples enchevêtrements de «chaines de valeur», de chaines logistiques, de surmultiplications de rencontres et de croisements presque en temps réel d’un coin du globe à l’autre. Et puis il y a les colossales accumulations de biens, la démultiplication des lieux et échelles de productions-stockages-transports.

Si nous ajoutons à tout cela les immensités des «bulles» financières en voie d’imploser (essentiellement américaines d’ailleurs : celles des gaz de schistes qui déjà dégringolent, celle des produits boursiers dérivés toxiques qui dépassent de loin la bulle des subprimes de 2008, celle des crédits automobiles faramineux accordés à des millions d’insolvables pour relancer les Ford, GM, Chrysler, celle -colossale- de la dette des étudiants de plus en plus incapables de trouver du travail suffisamment rémunérateur… Alors, oui ! Nous allons tout droit vers un crash sûrement bien plus énorme que celui de 1929. Nous sommes plus que jamais en «panne de sens». La dictature de l’argent triomphe partout, on a trop hyper-concentré les richesses entre peu de mains, trop créé d’insondables inégalités et d’atteintes irréversibles aux fragiles équilibres de la vie et de la nature. Il faudra faire table rase et tout repenser de fonds en comble. À commencer par ce qui s’enseigne dans les facultés d’économie et les écoles de gestion ! Et ça urge ! Facultés d’économie -hyper majoritairement néolibérales et leurs «bras armés», les écoles de gestion sont aux avant-postes de l’enseignement de «exactement ce qu’il faut faire» pour continuer à détruire notre pauvre monde !



Onze ministres européens de l’Environnement ont appelé vendredi 10 avril 2020 à ce que les plans de relance post-épidémie de coronavirus prennent en compte les questions d’environnement et de climat. Le nouvel ordre économique mondial est-il condamné à être aussi, sinon plus, éthique qu’économique ?



Oui, bien entendu ! Et il est sans doute déjà trop tard. Il faudra bien admettre une bonne fois que c’est l’économie qui dépend de l’écologie, et non l’inverse. Tout nouvel ordre économique -si nouvel ordre il y a- sera forcément confronté à la nécessité de réparer d’abord les carnages de décennies de néolibéralisme. Avec en tout premier lieu la reconnaissance du fait que cette idéologie économique qui soumet tout, vivant compris, à la logique financière-comptable, a fini par tellement porter atteinte aux ordres de la nature que celle-ci n’est plus capable de modérer nos excès extractivistes qui empiètent tellement sur le domaine du vivant que celui-ci ne sait plus - et ne peut plus - isoler des espèces et écosystèmes jusque-là séparés, et potentiellement dangereux si mis en contact.

C’est ce qui fait que le bas salaire-misère-déficit d’hygiène (imposé par l’acharnement à maintenir un niveau de vie occidental déjà bien au-delà de ce que peut donner toute la planète et plus !) par exemple du travailleur de base chinois se «combine» à la rupture des barrières -espaces virales entre espèces telles que chauve-Souris / pangolin / civette / homme… et finit par la catastrophe que l’on vit. Et hélas, vu l’état des choses imposé à l’échelle mondiale par cet ordre néolibéral démentiellement insatiable, ce genre de ruptures de cycles-nouveaux cycles ne fera que se multiplier et s’accélérer.



Samuel Huntington a prédit un «choc de civilisations», et Francis Fukuyama «la fin de l’histoire». Avec cette crise protéiforme sanitaire, économique, financière, où en est le monde, professeur Aktouf ?

Que soit Huntington ou le théoricien raciste, Bernard Lewis, dont il s’est inspiré, ou encore F. Fukuyama, il s’agit d’un mouvement «intellectuel» inauguré depuis longtemps -notamment dès la fin de la Seconde guerre mondiale- pour tenter de démontrer la supériorité de l’Occident et la justesse -suprématie immuable de «sa» civilisation. L’étouffement organisé des non-alignés et du même mouvement, des sphères non capitalistes de ce monde (la longue et impitoyable doctrine du containment (endiguement, enfermement, asphyxie des pays de l’Est et imposition de sanguinaires dictatures militaires partout où un «non-capitalisme» quelconque pointait le nez) qui a été le pivot de la guerre froide, ont vite fait croire -et clamer- au définitif bien-fondé d’un ordre mondial construit sur l’idéologie néolibérale et l’enrichissement maximal et continu des plus riches.

Des Stiglitz, Krugman, Piketty…, en ont montré les dramatiques limites et dangers. Pour le présent propos, j’aimerais juste appeler à méditer le fait que ce soient précisément -quelle ironie de l’histoire !- les pays-régimes que Fukuyama et ses adeptes auraient enterrés, définitivement jetés aux poubelles du temps, qui sont les plus armés et les plus aux avant-postes pour lutter contre cette «crise protéiforme» : les «non capitalistes néolibéraux» Cuba, Chine, Russie et autre social-démocratie comme l’Allemagne ! Et aussi sur le fait que, à l’instar de la crise de 2008, force est de constater amèrement que tout ce qui est susceptible -selon les néolibéraux- de faire le bien de l’humanité : les «leaders économiques», le marché, la bourse, la finance, les grosses fortunes… brillent par la profonde timidité -sinon absence- de visibilité ! Au contraire ce sont les «petites gens /petits salaires» de l’aide-soignant à l’éboueur, au camionneur, livreur, en passant par l’ambulancier et le chauffeur de transports en commun…, qui sont en première ligne du front de la bataille et qui prennent tous les risques.

Quand il s’agit -cela Stiglitz et Piketty l’ont plus qu’établi- «d’aller à la soupe et se servir copieusement» on les voit partout, mais quand il s’agit d’aller au front du casse-pipe, c’est courage ! Fuyons ! Cela est loin d’être rien ! Et doit être profondément médité. Personnellement, contrairement à Fukuyama et consorts, je prévois plutôt la fin imminente et inexorable, mais avec hélas d’incommensurables dégâts, du capitalisme financier néolibéral. L’histoire ne s’arrêtera pas à Washington ni aux portes du FMI. Ce sera, pour reprendre le grand R. Dumont, «soit la soit disant ‘’utopie’’ d’une économie mondialisée de partage, soit la mort pour notre espèce !.

Des experts et des spécialistes avertissent : les crises sanitaires vont se multiplier et se mondialiser. Compte tenu de cette situation, ne pensez-vous pas que la planification des managements des catastrophes devra s'ériger en une préoccupation majeure et un axe prioritaire des politiques des pouvoirs publics ?

Je dis qu’on n’aura tout simplement pas le choix. La bonne vieille pensée économique et managériale vouée à la «gestion de la croissance et de l’opulence» a fait largement son temps. Désormais il est obligatoire de penser en termes de «gestion de décroissance et de crises», en plus de penser -urgemment et profondément- en termes de drastiques réductions des inégalités et de partage équitable de ce que la terre peut donner (pas ce que nous souhaitons qu’elle donne). En plus de -enfin- songer à imposer une «gouvernance mondialisée» (obligations de salaires minimaux décents, de ne licencier qu’en cas de pertes majeures, de partager le fruit de l’effort commun, de payer un impôt minimal égal partout en ce monde, de compenser toute pollution causée où que ce soit…) à un «business-finance, -pillage économique mondialisé».

C’est le capitalisme néolibéral avec ses chimères, ses raisonnements simplistes et sa dictature du monde de l’argent qui font que la «décroissance» et ses conséquences se passent de plus en plus en mode «crises». Pourtant les avertissements sérieux ne manquent pas et ne sont pas récents : depuis Aristote, les Physiocrates, Malthus, Marx… jusqu’à des R. Dumont, des S. Amin et des N. Goergescu-Roegen ont émis de multiples mises en garde contre les (inévitablement et exponentiellement) effets destructeurs de l’économie devenue «chrématistique», c’est-à-dire folle poursuite infinie d’accumulation de biens et de richesses dans un «monde fini». Une des plus sérieuses tentatives de mise en garde a été sans contexte le rapport du Club de Rome de 1972, intitulé -avec quelle prémonition- Halte à la Croissance ! Et qui précisément annonçait le fait que, si l’extrativisme économique continue tel quel (c’est-à-dire à l’époque sur le mode des années 1960 !) une catastrophe écologique majeure guetterait l’humanité au tournant des années 2017-20… Nous y sommes !

Et la série, depuis les Zika, Ébola, Dengue… va continuer. Ceci sans parler des maladies d’un autre âge «déterrées» par les conséquences des bouleversements climatiques, comme la peste bubonique, le charbon, le typhus, la tuberculose, et autres, jusque-là soigneusement emprisonnées sous des mètres de glace et de pergélisol. Toutes les politiques économiques doivent désormais être des politiques d’abord de «renversements d’urgences» de tout ce que l’ordre néolibéral a édifié jusque-là. Ensuite de conception d’autres façons de raisonner (ce que j’appelle depuis longtemps dans mes travaux «d’autres paradigmes») et de penser les liens entre économie, équilibres naturels, réductions des faussés sociaux… L’économie sera désormais sociale-écologiste ou ne sera pas !



Les spécialistes sont unanimes : le numérique est déterminant pour l’après-crise afin de retrouver ce que certains parmi eux appellent la «nouvelle normalité». Les entreprises de toutes les industries devront repenser leurs stratégies pour rester opérationnelles. La transformation numérique va s’accélérer. Quelle sera la place de l’Algérie dans cet univers digital ?

Tout d’abord, établissons que «nouvelle normalité» ne peut en aucune façon être synonyme de «retour au business as usual», à une pensée économique-managériale dont le rôle primordial serait la catastrophique exhortation de Milton Friedman : «Le seul souci de l’entreprise et des dirigeants doit être de faire toujours plus de dividendes aux actionnaires». Tout cela est fini !

Et même plus que fini, car désormais contre-productif, irresponsable, destructeur…, sinon criminel ! Ensuite, pour ce qui est du numérique, il y a au moins une décennie que j’ai établi (à la suite d’autres éminents collègues non néolibéraux) dans notamment, mes livres La stratégie de l’autruche et Halte au gâchis, en finir avec l’économie-management à l’américaine, qu'à l’instar desdites «révolutions sociales-économiques» précédentes de l’Occident, celle dite de la «nouvelle économie de l’information», ou «de la connaissance»… aujourd’hui, dite «du numérique», n’est en soi (comme les précédentes : la révolution industrielle allant du 18e au19e siècle, celle de la mécanisation -automatisation du 19e-20e, celle de la « mondialisation » de la fin du 20e…) que décalogues de «recettes» pour trouver comment toujours maximiser le rapport rendement financier du travail/unité de temps.

Or, des recettes ou procédures, ou technicalités… aussi savantes soient-elles, et surtout sans un clair «projet de société» une vision-conception claire de ce que nous voulons que la communauté humaine vive, de ce que nous voulons que la nature doit être et continuer à être… ne sont que conditionnements à des gesticulations dangereusement aveugles ! Sans ces projets, conceptions, paradigmes, fines connaissances de ce que nature et humanité-société signifient…, aucune forme d’économie-gestion ne saurait être «intelligente» ou « durable ».

Or dans le «numérique» et dans ladite «intelligence artificielle», en soi, il n’y a rien de propice à modifier la propension aux dégâts et aux gâchis maximalistes des ordres précédents. Si ces choses-là sont, encore et encore, mises au service d’une volonté de croissance pour la croissance, de maximisation des rendements, de logiques financières-comptables…, rien ne changera. Bien entendu, il faudra aller vers plus de digital et de numérique ne serait-ce que pour minimiser les dégâts d’économies-gestions basées sur la surutilisation des énergies fossiles et le sur-envahissement des espaces naturels… Mais les questions fondamentales demeurent : Tout cela pourquoi ? Pour qui ? Dans le cadre de quelle conception de la nature ? De la société ? De l’humain ?

De l’argent et de son rôle ? Un monde et une nature-société conçus comme «appendices de la multiplication des richesses» et comme «instruments du marché» n’ont aucun sens ! Depuis le taylorisme jusqu’au numérique, nous concevons et nous enseignons des économies-managements qui ne sont nullement des connaissances !

Ceci est grave. Car confondre techniques, recettes, décalogues de «how-to» avec savoirs -à fortiori dits «scientifiques»- est aussi mensonger que dévastateur ! Que dire en plus, lorsque l’on sait ce qu’il faut pour produire ne serait-ce qu’un « laptop » : remuer en moyenne huit tonnes de terres, 70% d’eau, intégrer une foule de « métaux rares » dont les extractions et utilisations nécessitent des ravages humains et environnementaux (cf. ce qui se passe - seulement- dans la région des Grands Lacs Africains, Congo et environs). C’est tout cela aussi qu’il convient de voir derrière le «numérique». Imaginons que chaque Chinois possède son laptop : combien de planètes nous faudra-t-il? Je terminerai en disant haut et fort que la grande question ici est, plus que jamais : «Dans quel monde voulons-nous vivre » ?

Le reste n’est que littérature et intendance.

F. I.