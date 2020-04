Stabilité du marché pétrolier mondial : Nécessité d’une coopération internationale globale

La nécessité d’une coopération internationale globale pour stabiliser le marché mondial de pétrole a été soulignée par le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Mohamed Sanusi Barkindo.

Dans un message adressé à l’occasion de la réunion virtuelle du Groupe intergouvernemental des vingt-quatre (G-24), tenue en fin de semaine, le secrétaire général de l'Opep a évoqué les efforts de l'Organisation et ses partenaires pour stabiliser le marché mondial de pétrole. Il a souligné que la récente réunion de l’Opep+ a salué «le ferme soutien» des autres pays producteurs et Etats participant à la réunion à verser des contributions volontaires et a appelé à une «coopération internationale globale pour stabiliser le marché mondial du pétrole et éviter des dommages importants et durables à l'industrie pétrolière».

«Compte tenu des conditions actuelles du marché et de la destruction massive de la demande de pétrole jusqu'à présent, l'Opep, avec d'autres pays producteurs participant à l’accord de coopération, a tenu une réunion ministérielle extraordinaire le 9 avril 2020 pour faire face à l'énorme volatilité du marché et au déséquilibre mondial croissant du pétrole, en prenant immédiatement décision d'éviter une nouvelle détérioration du marché», a ajouté M. Barkindo dans son message publié sur le site web de l’Organisation. Il a, dans ce cadre indiqué que «l'accord visant à ajuster à nouveau la production devrait être mis en œuvre à compter du 1er mai, ce qui nécessitera une nouvelle révision des perspectives de l'équilibre offre/demande hors Opep pour le reste de l'année dans les jours et les semaines à venir».

Les membres de l’Opep et leurs alliés ont convenu récemment, dans le cadre de l’alliance Opep+, une baisse historique de leur production. Ils ont convenu lors de la 10e réunion ministérielle extraordinaire de l'Opep+, tenue par vidéoconférence, dimanche dernier, une baisse de leur production globale de pétrole brut de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de deux mois qui se termine le 30 juin 2020. Pour la période suivante de 6 mois, qui débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7 mb/j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement de 5,8 mb/j pour une période de 16 mois, allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril 2022, cependant, son extension sera réexaminée en décembre 2021. Revenant sur la situation et de l'évolution actuelles du marché pétrolier, M. Barkindo a indiqué que le marché mondial du pétrole a montré une relative stabilité et a terminé 2019 sur une note positive, «malgré les vents contraires économiques et les fortes incertitudes concernant les différends commerciaux en cours, le Brexit et les conflits géopolitiques tout au long de l'année». Il a, en outre, relevé que «malgré une forte croissance de la production hors Opep, le marché mondial du pétrole est resté bien équilibré», en raison de la forte conformité de l'Opep et des pays producteurs non-Opep participants à la Déclaration de coopération d'un niveau exceptionnellement élevé de 145% en 2019, qui a joué un rôle majeur dans l'amélioration des conditions du marché pétrolier et de la stabilité du marché.



L’économie mondiale face à une grave récession en 2020



Il est par la suite revenu sur les mesures prises par les différents pays dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus qui ont non seulement gravement affecté la croissance économique mondiale, mais elles ont également provoqué un choc historique de la demande sur le marché pétrolier, qui a entraîné une extrême volatilité des prix du pétrole.

«Les inquiétudes suscitées par ce grave déséquilibre du marché pétrolier, qui entraînerait inévitablement des surplombs massifs des stocks mondiaux de pétrole au cours des prochains mois, ont fait chuter considérablement les prix du pétrole fin mars à moins de 20 dollars le baril, le niveau le plus bas en près de 18 ans.

Les prix du pétrole ont perdu environ les deux tiers de leur valeur au premier trimestre de 2020», ajoute le SG de l’Opep. «Après une croissance économique mondiale qui était de 2,9% en 2019, l'économie mondiale devrait faire face à une grave récession en 2020, en baisse de 1,1 %», a-t-il encore avancé. A noter que malgré la décision historique de l’Opep+, les prix du brut restent à des niveaux bas affectés par une chute libre de la demande, provoquée par les retombées du Coronavirus sur l’activité économique. Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, reste à moins de 18 dollars, en atteignant en fin de la semaine 17,73 dollars.