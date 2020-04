Météo : Pluies orageuses sur le Nord du pays

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affectent depuis hier les wilayas du Nord du pays accompagnées de rafales de vent sous orages, indique un Bulletin spécial du Centre national des prévisions météorologiques. Ces pluies ont concerné, dans un premier temps, les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida, Tissemsilt et Tiaret. Ces intempéries devaient s’étendre par la suite aux wilayas du centre du pays, à savoir Chlef, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi-Ouzou et Bouira. Elles seront valides jusqu'à aujourd’huià 9 heures. Les quantités de pluies estimées varieront entre 30 et 50 mm, est-il mentionné dans le BMS.

Ces pluies concerneront enfin des wilayas de l'Est et de l'exrême Est du pays, et affecteront ces régions aujourd’hui de 3 heures à 21 heures. Les wilayas sont Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Constantine, Mila, Souk-Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa. Les quantités de pluies qui y sont attendues varieront entre 20 et 40 mm.