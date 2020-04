Incitations contre les institutions de l’état via les réseaux sociaux : Traitement de huit affaires à Blida

Les services de la sûreté de wilaya de Blida ont traité huit affaires liées à la diffusion de rumeurs, outrages et incitations contre les institutions de l’État, via les réseaux sociaux, depuis le début du confinement total imposé à la wilaya, le 24 mars dernier, pour mettre un frein à la propagation du Covid-19, a-t-on appris, samedi, auprès du responsable de cette institution sécuritaire.

Animant un point de presse au siège de la Sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire Azeddine Temine a fait part du traitement, par la brigade de lutte contre la cybercriminalité du service de la police judiciaire, d’une dizaine d’affaires de cybercriminalité, dont huit relatives à des personnes qui ont diffusé sur leurs pages facebook, des «rumeurs et incitations contre les institutions de l’Etat», a-t-il indiqué.

Il a signalé la présentation de toutes les personnes impliquées dans ces affaires, qui ont causé une agitation chez l’opinion publique, eu égard à la conjoncture sanitaire traversée par la wilaya, auprès des autorités judiciaires compétentes, a-t-il fait savoir.

Le responsable a cité parmi elles, une affaire relative à un facebookeur, qui a mis en ligne, sur une page portant un pseudonyme, une vidéo dont laquelle il est prétendu que le ministère de la Santé interdit aux pharmaciens de vendre des gants et des masques aux citoyens. Le mis en cause a été présenté à la justice, est-il signalé.

D’autres affaires sont relatives, selon M. Temine, à des accusations de diffusion de rumeurs et incitations contre les institutions de l’Etat, sur des pages facebook portant des noms d’emprunt , et ce travers la mise en ligne de publications accusant les autorités locales de négligence dans la gestion de la crise sanitaire traversée par la wilaya, dont notamment la DGSN et le wali Kamel Nouisser.

Toujours au titre des actions de lutte contre la cybercriminalité, il a été, également, signalé deux affaires relatives à la vente de produits pharmaceutiques falsifiés, via les réseaux sociaux. Deux sites électroniques faisant la publicité de produits pharmaceutiques falsifiés, représentés par des masques et gels hydro alcoolique ont été mis à jour, par la brigade de lutte contre cybercriminalité, en coordination avec la brigade économique et financière, est-il précisé, à cet effet.