Sidi Bel-Abbès : Des représentations théâtrales sur la toile

Le théâtre régional de Sidi Bel-Abbès s'est lancé dans la diffusion de représentations théâtrales sur internet pour accompagner des citoyens, surtout les amateurs du 4e art, en cette période de confinement sanitaire, a-t-on appris mercredi dernier de la chargée d’information de cette institution culturelle, Abbasia Madouni. Un programme dédié à différentes tranches d'âges a été concocté pour diffuser des représentations théâtrales sur Facebook et You Tube à longueur de semaine pour encourager les citoyens à rester chez eux, a-t-on souligné.

Des représentations théâtrales destinées aux adultes sont proposées à partir de 21 heures, alors qu'une représentation sera proposée vendredi pour les enfants à 19 heures, selon la responsable. Par ailleurs, une plate-forme de débat et de dialogue sur le père des arts a été créée sous le nom de «mise en scène», a fait savoir Mme Madouni, notant que son objectif est de traiter de questions auxquelles le théâtre régional de Sidi Bel-Abbes attache une grande importance. Ainsi, un sujet publié sous forme d'une intervention sur «le théâtre de l'enfant et la spécificité du terme» a été discuté et a eu une interaction positive à travers les débats soulevés et ayant réuni divers acteurs et parties prenantes du monde arabe et des dramaturges, selon Mme Madouni, qui a indiqué qu'une plateforme similaire sera programmée tous les cinq jours.