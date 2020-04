Mois du patrimoine à Oran : Une exposition virtuelle de plantes parfumées

Le musée public national «Ahmed-Zabana» d’Oran organise une exposition virtuelle sur la richesse végétale naturelle algérienne à l'occasion de la célébration du mois du Patrimoine marqué cette année par des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, a-t-on appris samedi auprès de cet établissement culturel. Cette exposition, la première du genre à se faire virtuellement au niveau national, présente une collection de plantes algériennes sur la page facebook de cet établissement, a indiqué le conseiller culturel du musée.

Placée sous le slogan «Ensemble avec vous dans vos maisons», elle vise à faire découvrir au public les plantes algériennes connues depuis l'Antiquité, leur composantes et leur importance à travers les différentes époques historiques, a souligné Adel Zouaoui.

Ouverte vendredi, cette manifestation culturelle expose environ 13 plantes de diverses variétés conservées au musée dont l'orange amère, la pistache d’Atlas, le caroube, le chêne et le pin, toutes d'origine algérienne. Cet établissement muséal regorge d'un grand nombre de plantes anciennes, a fait savoir

M. Zouaoui. Il a déclaré, à l'APS que l’’exposition de cet échantillon de plantes de différentes variétés, couleurs et odeurs est pour faire connaître surtout leur vertus médicinales et nutritionnelles, ajoutant que ces plantes font partie du patrimoine naturel algérien décorant les réserves, forêts et jardins en Algérie et revêtent un grand intérêt chez les chercheurs dans le domaine. Cette exposition, qui s'étale jusqu'au 18 mai prochain, constitue un espace sur les réseaux sociaux où le musée «Ahmed-Zabana» tend à faire connaître pour la première fois cette richesse végétale.