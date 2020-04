Soutien aux soignants : Spectacle spécial avec les Rolling Stones

Les Rolling Stones vont participer à un spectacle spécial rassemblant de nombreuses autres stars a été diffusé partout dans le monde samedi, en soutien aux soignants luttant contre le coronavirus.

Cet évènement organisé par l'organisation Global Citizen en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la chanteuse Lady Gaga veut être «un moment d'unité mondiale dans la lutte contre le Covid-19», selon son patron Hugh Evans.

Parmi les stars présentes figurent Taylor Swift, Billie Eilish, Céline Dion, Elton John, Paul McCartney et Stevie Wonder. Un évènement long de six heures, en streaming, a précédé la diffusion en première partie de soirée du clou du spectacle, avec toute une série de vedettes comme Christine and the Queens, Samuel L Jackson et la footballeuse Megan Rapinoe. Global Citizen considère aussi l'évènement comme un «cri de ralliement» pour soutenir les associations caritatives au niveau local.

L'organisation exhorte les donateurs et les gouvernements à soutenir l'OMS dans sa réponse au coronavirus, et affirme avoir levé 35 millions de dollars dans ce but. Sur la centaine d'artistes qui ont participé à l'évènement, plusieurs, y compris les Stones, ont contacté l'organisation en demandant à être inclus, selon

M. Evans.

Ce concert global en soutien à l'OMS est lourd de sens à l'heure où le président américain Donald Trump a annoncé la suspension du financement américain à l'organisation onusienne. Sans évoquer directement M. Trump, M. Evans a jugé que c'était le moment de soutenir l'OMS, «pas de (lui) tourner le dos». «Le multilatéralisme est la seule manière de combattre les pandémies», a-t-il dit.