Histoire des derniers Beys de Constantine et de l’est algérien, d’Eugène Vayssettes : Une œuvre de compilation

C’est l’une des cités les plus anciennes au monde. L’antique Cirta, perchée sur son mythique Vieux Rocher, berceau des grands rois numides, est une ville construite 3.000 ans avant l’ère chrétienne.

Constantine est très importante dans l’histoire de l’Algérie. Elle devient au XVIe siècle, la capitale du Beylik de Constantine, siège du pouvoir beylical et vassale de la Régence d’Alger. L’ouvrage d’Eugene Vayssette Histoire des derniers Beys de Constantine et de l’est algérien d’Eugène Vayssettes, traite de l’histoire des 19 derniers Beys qui eurent à gouverner la province orientale de l’Algérie sous domination ottomane. L’auteur a limité le champ de son étude à la dernière période de l’ère ottomane, la plus proche de la conquête française.

Cette période prend fin en 1837 lors de la prise de la ville et la chute de Hadj Ahmed Bey, un des gouverneurs qui ont régné le plus longtemps à Constantine et dont le séjour au pouvoir a été fertile en innovations administratives. Le beylik de Constantine fut de loin la plus sensible des 3 provinces de l’Algérie sous domination turque.

Soucieux de clarté, Vayssettes a fait précéder la relation des faits historiques lies au gouvernement des Beys, d’un court aperçu sur l’organisation du système gouvernemental des Turcs en s’attachant plus particulièrement à ce qui est relatif à la province de Constantine. L’auteur déclare avoir tiré profit des travaux d’illustres prédécesseurs tels l’orientaliste Auguste Cherbonneau, Sander- Rang, Carette, Adrien Berbrugger, Devoulx, etc. E. Vayssettes a aussi écrit, quelques années plus tard, sa fameuse histoire de Constantine sous la domination turque de 1517 à 1837. Un travail paru en 3 livraisons dans le Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de Constantine, puis en un volume de 450 pages édité chez Chalamel (Paris, 1869).

L’auteur souligne que l’histoire de Constantine sous la domination turque mérite une attention particulière car elle est la moins connue. Pour les besoins de son étude, il a compulsé d’énormes volumes que le gouvernement publiait chaque année sous le titre de Tableaux des établissements français en Algérie. Il consulta aussi les époques militaires de la grande Kabylie de Berbrugger, le Tachrifat de Devoulx, l’essai sur l’histoire de Constantine de Salah El Anteri, les Annales algériennes de Pélissier… Ce travail est un peu l’œuvre d’un compilateur.

L’auteur est particulièrement dur à propos de cette période ottomane. «Les Turcs savaient mieux manier le sabre que la plume et sous ce régime de la terreur, l’arabe courbé sous le poids du plus brutal despotisme oublia entièrement les productions de l’intelligence pour ne songer qu’à soustraire ses biens ou sa vie à la rapacité de l’oppresseur». Il consent à demi mot, une forme d’indulgence à l’égard de Hadj Ahmed Bey.

C’est une époque peu glorieuse, un moment de pure violence étatique dans un empire tenu d’une main de fer par une caste exogène, privant les autochtones de l’accès aux institutions militaires et politiques. En somme, ce livre s’inscrit dans une vision historique coloniale française qui affirme péremptoirement que la régence turque est responsable de l’archaïsme des structures économiques et donc du sous-développement de l’Algérie.

L’ouvrage de Vayssettes est descriptif, empreint d’une grande hétérogénéité des sources. Les renseignements sont fournis selon l’ordre de succession des Beys. Eugene Vayssette était un arabisant traducteur et interprète assermenté à Constantine. Il était directeur de l’école arabo-française à partir de 1854. En 1858, il est nommé professeur au collège impérial d’Alger. En 1865, il abandonne définitivement sa carrière d’enseignant pour se consacrer aux tâches de traduction et d’interprétariat.

M. Bouraib