Grand angle : Un scrutin à enjeux multiples

Les électeurs maliens, du moins ceux que le Covid 19 n’a pas dissuadé à accomplir leur devoir électoral, ont voté hier pour finaliser l’opération. A l’issue du premier tour organisé le 29 mars dernier, seuls 22 sièges ont été pourvus. Les 125 restants étaient mis en jeu ce dimanche 19 avril, date du second tour de ces élections législatives reportées à plusieurs fois. D’où la détermination du président Ibrahim Boubacar Keita à les tenir en dépit de la situation sanitaire caractérisée par une situation sanitaire exceptionnelle imposée par la pandémie du nouveau coronavirus. Mais le président malien n’était pas le seul à vouloir voir se tenir ce deuxième tour. En effet, la majorité de la classe politique a soutenu la décision du chef de l’Etat de maintenir le scrutin à la date prévue. Ibrahim Boubacar Keita a justifié sa décision en déclarant, dans un discours adressé à la nation, masque protecteur sur le visage pour signifier qu’il est conscient de la situation, qu’ «en démocratie, rien ne vaut la pleine légalité constitutionnelle ainsi que le jeu normal des institutions». Pour le président malien, cette élection est un premier pas vers une sortie de crise. Ainsi, a-t-il justifié, «il y va de la nécessité d’apporter des réponses, autres que strictement militaires, à la profonde crise sécuritaire, politique ou économique que traverse le pays depuis des années». En effet, l’enjeu de ce scrutin est loin d’être anodin. Il est même de taille. Outre qu’il permettra de renouveler un parlement dont la légitimité est contestée, il s’agira aussi de se donner les moyens juridiques de faire enfin progresser l’application de l’accord de paix d’Alger. Le retard dans la mise en œuvre des dispositions prévues dans le document signé à Bamako, tant par le gouvernement malien que les principaux groupes militaro-politiques du pays, est mis en cause dans la poursuite de la crise multidimensionnelle que connait le pays. L’accord prévoit ainsi plus de décentralisation via une réforme constitutionnelle qui doit passer par l’Assemblée. Et c’est au gouvernement, qui sera formé à l’issue de ces législatives, de mettre en œuvre ces chantiers. Mais le nouveau gouvernement ne sera pas attendu uniquement sur le volet politique. D’autres grandes missions figurent à son agenda. Parmi les plus prioritaires, celle de la relance de l’économie du pays. Des défis pour lesquels, il ne dispose pas beaucoup de temps puisque sa mission s’achèvera en 2023, date à laquelle devra être organisée la prochaine élection présidentielle au Mali.



Nadia K.