Lesotho : L’armée se déploie dans les rues de la capitale

L’armée a été déployée dans les rues de la capitale du Lesotho, samedi matin, pour «rétablir la paix et l’ordre». Un bras de fer oppose le Premier ministre à ses adversaires politiques, depuis qu’il a été mis en cause dans le meurtre de son ex-femme, tuée en 2017. Véhicules blindés et soldats armés sillonnaient, samedi, les rues de la capitale Maseru.

Dans un discours surprise prononcé à la radio et à la télévision nationales, il a accusé, sans les citer, «certaines personnes et institutions» de «s'en prendre aux principes et à l'autorité qui assurent la stabilité et la démocratie». Le commandant en chef de la police Holomo Molibeli, son adjoint et un autre officier supérieur ont été arrêtés par l'armée, a indiqué une source gouvernementale. «Ils sont pour l'instant détenus à la caserne de Makoanyane», a-t-elle ajouté. Le Premier ministre, âgé de 80 ans, en poste depuis plus de deux ans, traverse une zone de turbulences politiques. Il est mis en cause dans le meurtre de son ex-femme et devrait être formellement inculpé prochainement. Son actuelle épouse a été accusée de ce meurtre, en février dernier, et se trouve en liberté sous caution. Lâché par son parti, la Convention de tous les Basotho (ABC), Thomas Thabane a annoncé qu’il démissionnerait d’ici fin juillet. Le chef de l'opposition a vivement dénoncé la décision de Thomas Thabane. «Il s'agit d'un recours abusif aux forces de sécurité», a regretté Mathibeli Mokhothu, président du Congrès démocratique (DC), qui a accusé le Premier ministre de «menacer l'indépendance de la justice» et de «mettre en péril la paix au Lesotho». «Le Premier ministre a perdu le contrôle de la situation car il ne se comporte plus en Premier ministre», a commenté auprès de l'AFP le politologue Motlamelle Kapa, de l'université du Lesotho. «Nous assistons à un combat entre (M. Thabane) et la police et la justice, qui essaient de faire rendre des comptes à l'exécutif». Pour hâter son départ, l'ABC et plusieurs partis d'opposition ont annoncé, le mois dernier, être parvenus à un accord pour remplacer l'actuelle équipe ministérielle dès que possible. Le Premier ministre avait alors vivement réagi en dénonçant des «actes terroristes» et ordonné aux forces de sécurité d'ouvrir une enquête contre ses rivaux. Le Parlement a également adopté une loi lui interdisant d'appeler à de nouvelles élections au cas où les députés voteraient une motion de censure contre lui. Enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, le petit royaume montagneux a connu depuis son indépendance, en 1966, une histoire politique instable rythmée de coups d'Etat militaires.

R. I.