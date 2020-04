Iran : Des nouveaux drones d’une portée de 1.500 km

Les forces armées iraniennes ont acquis trois drones porteurs de bombes d'une portée de 1 500 kilomètres, a déclaré le ministre de la Défense, Amir Hatami, à la télévision nationale.

Les drones pourraient surveiller «les mouvements ennemis à une distance considérable» et sont capables de missions de combat, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de livraison qui s’est déroulée à Téhéran et diffusée à la télévision.

Les avions étaient équipés de bombes et de missiles, et ils peuvent voler à une altitude allant jusqu'à 13 716 mètres, a-t-il affirmé, sans indiquer le nom des nouveaux drones. Les drones ont été fabriqués par l'industrie militaire iranienne avec la participation des universités locales, a-t-il précisé.

Les drones sont un élément clé de la surveillance des frontières de l'Iran, en particulier les eaux du Golfe autour du détroit d'Ormuz, par lesquelles passe un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis l’assassinat par l’armée américaine du général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe de drone à Baghdad le 3 janvier, incitant l'Iran à riposter par des tirs de missiles quelques jours plus tard sur des bases US en Irak.