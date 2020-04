Libye : Les forces du GNA poursuivent leur avancée

Les forces affiliées au Gouvernement d’union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, ont affirmé avoir effectué une autre percée dans la ville de Tarhouna, un bastion clé pour leur rival de l'Est, Khalifa Haftar.

L’avance intervient quelques jours après que des forces fidèles au GNA ont repoussé les troupes du Maréchal Khalifa Haftar le long de la côte, à l’ouest de la capitale Tripoli, dans ce qui peut être considéré comme un véritable tournant dans la guerre en Libye.

Tarhouna, située à environ 65 km au sud-est de la capitale Tripoli, a été une place cruciale pour l'ANL et une base arrière et de ravitaillement aux forces de l’ANL à Tripoli. De fortes explosions ont retenti samedi matin, suivies par des affrontements intenses dans une zone périphérique de la ville qui ont duré pendant six heures. Selon des responsables de l’armée nationale libyenne, les forces du GNA n'ont pas pu prendre entièrement le contrôle de cette ville affirmant également avoir abattu un drone. Le GNA a également tenté de reprendre la base aérienne d'al-Watiya, à environ 125 km au sud-ouest de Tripoli, un autre point stratégique des forces de Haftar. Les multiples appels des Nations unies à une trêve humanitaire sont restés lettres mortes et les opérations militaires se sont intensifiées. Elles ont pris une nouvelle tournure avec l’annonce de Fayez el-Sarraj, à la tête du GNA, le 26 mars dernier, de l’opération «tempête de la paix». Aujourd’hui, le rapport de force semble renversé. Le GNA a repris du terrain à l’armée de son rival de Benghazi qui, depuis avril 2019, dominait largement le ciel libyen et se présentait aux portes de Tripoli. Toutefois, la tendance s’est inversée avec l’entrée en jeu de la Turquie aux côtés du GNA, avec la fourniture de centaines de drones de nouvelle génération. Ces avancées importantes des forces de Tripoli desserre l’étau de l’ANL sur la capitale libyenne et soulage les deux villes de Zouara et de Zawiya qui ont été menacées par les forces de Haftar. Cette avancée du GNA fragilise les acquis de l’homme fort de l’est libyen. Certains observateurs n’hésitent plus maintenant à évoquer le dernier quart d’heure dans ce conflit fratricide.



M. T.