Trump appelle à la révolte contre le confinement

Pendant que plus de la moitié de l'humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du covid-19, qui poursuit sa course mortelle à travers le monde, Donald Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement.

«Libérez le Minnesota !», «Libérez le Michigan !», «Libérez la Virginie !», a-t-il tweeté alors que des militants parfois armés s'apprêtaient à défier samedi les autorités de ces Etats démocrates en se rassemblant dans la rue.

«Et sauvez votre formidable deuxième amendement. Il est assiégé !», a ajouté le bouillonnant milliardaire, en référence au droit des Américains à porter des armes. Ces trois Etats sont dirigés par des gouverneurs démocrates qui ont ordonné à leurs habitants de rester chez eux. La pandémie a fait plus de 30.000 morts aux Etats-Unis, qui recensaient vendredi près de 700.000 cas de coronavirus, selon l'université Johns Hopkins. Selon un porte-parole de Twitter, ces tweets de Donald Trump sont trop «vagues et ambigus» pour que le réseau social puisse en «déduire une intention de nuire» et les effacer.