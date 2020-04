Droits de l’Homme à l’ONU : Plus de 200 ONG contestent la nomination d’un Marocain

Dans une lettre ouverte au Président de l'Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande, 210 ONG - Groupe d'appui à Genève pour la protection et la promotion des droits de l'Homme au Sahara occidental, ont exprimé leur rejet et leur "profonde préoccupation" de la nomination du diplomate marocain, Omar Hilale, comme l'un des deux co-facilitateurs du processus de "Renforcement et amélioration du fonctionnement efficace du système d'organes créé en en vertu des traités relatifs aux droits de l'Homme".

Le diplomate en question "a été personnellement accusé de corruption et d'espionnage contre le personnel des Nations unies à Genève", les ONG signataires soulignent également que le "Royaume du Maroc reste un lieu où les libertés et libertés fondamentales sont constamment bafouées et fait partie des pays ayant le pire bilan en matière de droits de l'homme au monde".