Point d’ordre : Pour une mondialisation à visage humain

La pandémie du COVID-19 est l’un des défis les plus dévastateurs auxquels l’humanité ait été confrontée. C’est une crise aux conséquences sanitaires et socioéconomiques gravissimes. Dans une allocution télévisée, le président allemand, Frank-Walter Steinmeir, a déclaré que les nations ne s’opposent pas à d’autres nations. C’est plutôt un test de notre humanité. Elle fait ressortir le meilleur et le pire de l’humain. Une fois tournée la page sombre de cette épidémie, il sera nécessaire de réfléchir et de comprendre comment une telle maladie est apparue, propagé ses ravages, comment toutes les personnes impliquées ont réagi à cette gigantesque crise sanitaire. Des enseignements essentiels doivent être tirés pour affronter à l’avenir des catastrophes similaires. La science et la solidarité internationale doivent agir en priorité et en complémentarité contre de tels fléaux. Un combat incessant est primordial contre le charlatanisme thérapeutique, la propagation de «l’info-démie », les mensonges qui polluent la toile et les ondes, les théories du complot qui ont fait florès, l’opprobre, la vindicte qui stigmatisent à tour de bras, des personnes et des groupes. Face à cette quantité importante d’articles trompeurs, de publications erronées, à la nuisance de la désinformation, déjouées par des journalistes honnêtes, l’enjeu de la communication ne s’est jamais posé avec autant d’acuité et d’insistance.

Dans cet environnement d’incertitudes, d’inconnus, il est pénible de voir une assertion fallacieuse gagner du terrain pour tenter de détruire un ensemble d’arguments probants. Un expert en développement des médias auprès de l’Unesco, M. Guy Berger appelle à démanteler les mythes. Contre cela, que peut-on faire pour garantir que les informations exactes, utiles et potentiellement vitales gagnent en importance ? «La réponse ,dit-il,est d’améliorer la fourniture d’informations crédibles et de veiller à ce que la demande soit satisfaite. Il souligne que les gouvernements ,afin de contrer les rumeurs, doivent faire preuve de transparence et divulguer de manière proactive les données en conformité avec les lois et politiques sur le droit à l’information. Par ailleurs, il souligne que l’accès à l’information provenant de sites officiels est très important. Cette crise sanitaire historique doit pousser à la remise en cause de beaucoup de certitudes que l’on pensait indubitables. Faute de n’être pas parvenus à l’anticiper, l’urgence impose de reconsidérer la vision de l’avenir, la conduite globale des affaires humaines. Dès lors qu’il s’avère évident que les grandes crises du XXIe siècle sont planétaires, les peuples et les gouvernements doivent réfléchir à mettre en place des mécanismes efficaces qui permettent leur interdépendance, de prendre conscience de leur communauté de destin. Pas d’effet papillon mais la réalité incontournable de la maison commune, qu’il ne peut y avoir de salut que collectif. Espoir d’une mondialisation à visage humain.



Un jeu à somme nulle



Il faut se convaincre que nul état, aucune institution internationale n’est en mesure de faire respecter un ordre mondial et d’imposer les indispensables régulations globales, les tentations impériales. Les égoïsmes nationaux transforment la scène internationale en forums de marchandages inacceptables. Qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, de stabilisation des échanges de matières premières et produits de base, de planification des ressources énergétiques, de réduction de déséquilibres économiques, de régulation et de contrôle des marchés financiers, de combat contre la corruption, de création délibérée de foyers de conflits qui n’en finissent jamais, etc. Tout cela se heurte à l’insoutenable conflit d’intérêts étriqués. A la longue, aucun pays ne pourra gagner à ce jeu à somme nulle. Pour assainir ces «écuries d’Augias», il est utile d’élaborer pour un monde apaisé, des modèles d’organisations alternatifs aux hégémonies de tous acabits.

M. Bouraib