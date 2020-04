Décès de Miloud Boutebba, SG du ministère des Finances : Condoléances du président de la République à la famille du défunt

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du défunt Miloud Boutebba, Secrétaire général du ministère des Finances, décédé des suites d’une longue maladie, dans lequel il a loué son abnégation dans toutes les missions qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat, «Suite au décès de Miloud Boutebba, Secrétaire général du ministère des Finances, des suites d’une longue maladie, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a loué ses qualités et son abnégation dans toutes les responsabilité qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder Sa sainte miséricorde au défunt qu’il a décidé de rappeler auprès de Lui à la veille du mois sacré de Ramadhan et de prêter patience et réconfort à sa famille», lit-on dans le message de condoléances du Président de la République. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a aussi présenté ses condoléances à la famille du défunt.

Condoléances du Premier ministre

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Miloud Boutebba, Secrétaire général du ministère des Finances, décédé des suites d’une longue maladie, dans lequel il a exprimé «ses condoléances les plus attristées ».

«J’ai appris avec une profonde affliction la douloureuse nouvelle qui vous a affligés, celle du décès du regretté Miloud Boutebba qui occupait le poste de Secrétaire général du ministère des Finances, qu’Allah lui accorde Sa sainte miséricorde", lit-t-on dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse circonstance, je vous présente mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa miséricorde, de l’accueillir en Son vaste Paradis, de vous assister et de vous accorder patience et réconfort", conclut M. Djerad.