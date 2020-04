Mascara : Des moyens de protection pour les intervenants sur le terrain

L’APC de Mascara a attribué des bavettes et du gel hydro-alcoolique pour la corporation de la presse. Le P/APC a souligné que les journalistes sont «à nos côtés et ont besoin de protection au même titre que l’ensemble du personnel qui agit sur le terrain». L’APC a distribué plus de 14.000 bavettes pour l’ensemble des intervenants engagés dans l’opération de la lutte contre le Covid-19, ainsi que des flacons de gel et 500 combinaisons pour le personnel de nettoiement.

Il y a aussi l'installation de quatre tunnels de désinfection à l’entrée des hôpitaux Yassad-Khaled, Meslem-Tayeb et deux cliniques Dariex et un autre prévu à l’entrée du centre d’hémodialyse. La cellule de crise a fait appel aux bienfaiteurs pour l’aide et l’assistance des personnes ayant perdu leur emploi. 500 couffins de produits alimentaires sont disponibles et un appel a été aux associations pour les distribuer aux personnes nécessiteuses.

Pour éviter aux citoyens des déplacements et préserver leur santé, Algérie Poste a mis à leur disposition, des véhicules équipés permettant d'effectuer tout genre d'opérations d’encaissement, de versement ou d’envoi de lettre ou télégramme.

A. Ghomchi