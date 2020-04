Béjaïa : Les éboueurs en première ligne

Les poubelles sont pleines à craquer et les sacs sont entassés sur les trottoirs dégageant des odeurs nauséabondes.

Abdelkader est chauffeur. Il indique que la commune fournit des bavettes, mais que le métier fait appel à des moyens plus importants comme les combinaisons. Quant aux gants et à force de manipuler les bacs, ils sont vite abîmés.

Il réclame aussi du gel hydro-alcoolique ou, à défaut, de l’eau javellisée pour se nettoyer les mains.

Saïd, qui traîne un bac à ordures déclare avec ironie que «les gens ne s'aperçoivent de la tâche des éboueurs que lorsqu’ils observent une grève. On affronte des difficultés et la mission est pénible. Certains habitants jettent les mouchoirs, les gants et les masques sur le trottoir, et cela peut être un vecteur de contamination».

Mais beaucoup de citoyens sont reconnaissants et leur vouent un grand respect, à l’image de Mohamed, enseignant, qui souligne que «sans eux, on serait envahis par toutes sortes d’immondices».

«Les citoyens doivent savoir que leur mission est noble. On doit leur faciliter la tâche en mettant nos déchets ménagers dans des sacs fermés et déposés à l’intérieur des bacs», ajoute-t-il. «Il faut que les communes les équipent en moyens de protection et augmentent leur salaire, car ils le méritent», mentionne-t-il.

Un message d’encouragement fort apprécié par les éboueurs qui poursuivent leur travail dans d’autres quartiers.

Chaque jour, des tonnes de déchets ménagers sont collectées à travers tous les quartiers des villes par ces éboueurs qui méritent une attention particulière en cette période difficile de crise face au Covid-19.

Depuis le confinement partiel instauré dans les wilayas, beaucoup de travailleurs observent minutieusement cette mesure de prévention, alors que d’autres utilisent le télétravail pour rester en contact avec l’entreprise ou leurs clients. Mais certains ouvriers qui activent sont obligés d’être sur le terrain.

M. Laouer