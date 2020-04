Spécialistes de la santé, universitaires et entrepreneurs, unanimes : «Maintenir les mesures de protection»

«Il faudrait procéder effectivement au maintien des ces mesures, y compris pour ce qui est du confinement, à propos duquel il devient nécessaire d'insuffler une meilleure organisation et une coordination efficace entre les différents secteurs mobilisés sur le terrain afin de garantir son efficacité et son impact en termes de maîtrise de la pandémie», souligne le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (Snpsp). Il préconise aussi une consolidation des actions de sensibilisation en direction des citoyens en vue d'un respect strict de toutes les mesures de distanciation physique et des barrières sociales, de même que la vulgarisation des règles d'hygiène et des actions de désinfection des lieux publics. «Si les indicateurs de la situation sanitaire recommandent, poursuit-il, un confinement total, celui-ci ne pourrait être levé qu'après 2 à 3 semaines correspondant à la période d'incubation de l'infection au coronavirus», dit-il.

Le président du Snpsp rappelle que les résultats très satisfaisants obtenus à la faveur du traitement à la chloroquine ne devraient en aucun cas constituer «un facteur de relâchement dans le dispositif de lutte et de prévention conte la maladie, plus particulièrement le confinement».

De son côté, Mme Leila Zahraoui, spécialiste en infectiologie, relève que la pratique du dépistage est optimisée depuis le recours à l'utilisation du scanner thoracique permettant d'engager précocement la thérapie de traitement sur les patients atteints. «L'apport du scanner a été très conséquent», a-t-elle estimé, plaidant, elle aussi, pour le maintien du confinement, voire son instauration de manière totale dans les villes où les chiffres liés à l'épidémie sont en ascension.

«La crise sanitaire est toujours là. La vigilance doit être de mise et sans relâche, et il y a nécessité de prolonger encore le confinement», appuie Mme Saadi Chahrazed, médecin urgentiste. Même avis du côté des politologues et des enseignants universitaires qui souhaitent aussi la continuité dans la mise en œuvre de toutes les mesures instaurées par les pouvoirs publics pour lutter contre le coronavirus.

«De nature anticipative et d'une vocation globale et coordonnée, la stratégie nationale mise en œuvre pour endiguer l'épidémie a prouvé son efficience. Il faudrait donc poursuivre son application, même si les signaux certifiant de la décroissance de la maladie prêtent à l'optimisme», indique le politologue Idriss Attia.

«Incontestablement, les pouvoirs publics sont parvenus à une meilleure maîtrise de l'épidémie, grâce à un effort soutenu en matière d'acquisition des équipements et matériels médicaux, et à une consolidation des méthodes de traitement ayant permis d'enregistrer un nombre de plus en plus élevé de guérisons parmi les patients atteints», indique-t-il.

«Il faut s'attendre au prolongement de toutes les mesures de protection des citoyens vu que l'épidémie sévit toujours», souligne de son côté Redouane Bouhidel, enseignant universitaire à la faculté d'Alger. Il plaide d'ailleurs en faveur d'une meilleure application de ces mesures, du fait, indique-t-il, que le mécanisme de confinement n'est pas respecté comme il se doit dans certains endroits.

Les opérateurs économiques plaident aussi dans le même sens. «Je suis d'avis à maintenir toutes les mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui demeurent nécessaire pour la préservation de la santé publique», fait savoir Abdelouhab Ziani, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens. Selon lui, ces mécanismes de lutte contre l'épidémie n'ont pas empêché l'activité industrielle de se poursuivre, dans la mesure où les entreprises assurent le transport de leur personnel et que des autorisations de circulation sont attribuées avec célérité pour professionnels des différents secteurs.

Karim Aoudia