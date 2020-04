Sétif : La mosquée El-Aâtik Fête ses 172 ans

La prestigieuse mosquée El Aatik implantée au cœur du vieux Sétif depuis 1848 n’a jamais cessé d'émerveiller par son aspect architectural.

Il reste que les aléas du temps, l’indifférence de l’homme voire sa méconnaissance d’œuvres aussi raffinées n’ont pas été sans affecter quelque peu ce joyau culturel et cultuel dont le dernier des imams qui s’y sont succédé, n’est pas sans qualifier «d’historique» cette décision du Président de la République de restaurer ce genre d'édifices. «C’est à travers la richesse de son patrimoine que se mesure aussi l’envergure d’une nation», dit-il.

Une décision d’autant plus forte qu’elle intervient au moment où cette mosquée dont les travaux ont été entamés en 1845 et achevés 3 ans plus tard, nécessite plus que jamais des travaux de restauration pour la préservation de son minaret d’architecture otomane, ses mosaïques ainsi que toutes ses composantes intérieures, qu’une extension inappropriée est venue affecter.

Pour faire en sorte que ce patrimoine perdure et vienne sans cesse éclairer les générations à venir, le Dr Brahim Boudoukha qui succède depuis 1992 à Saoud Saoudi, Mohamed Tahar Khababa, Seghir Khacef, Laifa Layadi et Mohamed Kadri, ne cesse d’entretenir l’espoir de voir cette mosquée de 172 ans enfin restaurée.

«Nous avons réalisé un dossier par un bureau d’étude et nous l’avons déposé au niveau de l'Assemblée populaire communale. Tous nos espoirs sont nourris par la décision du Président de la République que nous ne cesserons jamais de remercier», dit-il. Une mosquée dont la réalisation reste liée à ce don d’un terrain par une dame dénommée Kouroughlia et au génie d'Ali Lagha, un architecte turc.

F. Zoghbi