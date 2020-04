Oran : Concours de tadjwid et récitation du Coran sur internet

La direction des Affaires religieuses et Wakfs d’Oran a lancé mercredi un concours de tadjwid et de récitation du Coran sur Internet, a-t-on appris du directeur du secteur, Messaoud Amrouche.

M. Amrouche a indiqué à l’APS que les participants à ce concours électronique doivent enregistrer leurs vidéos de récitation du Coran ou de Tedwid ne dépassant pas trois minutes et les envoyer par courrier électronique (e-mail) à la direction des Affaires religieuses ou sur ses sites sur les réseaux sociaux.

Les candidats, hommes et femmes, doivent résider dans la wilaya d'Oran et être âgé entre 16 et 40 ans, ayant des compétences dans la lecture warch et ne faisant pas partie de célébrités et de professionnels de récitation dans des forums et autres, a-t-on fait savoir.

Les qualifiés pour la deuxième étape de cette compétition seront annoncés au 10e jour du Ramadhan et les lauréats des prix le seront courant des dix derniers jours du mois sacré.

Par ailleurs, la direction des Affaires religieuses et Wakfs diffuse quotidiennement des causeries religieuses et des cours éducatifs sur la pandémie du coronavirus via son site Internet auxquels participent plus de 120 imams, selon la même source.