Le ministre de la Santé à Tizi Ouzou : «La situation est maîtrisée»

Accompagné par le wali, Mohamed Djamaâ, le ministre s’est rendu au CHU Nédir-Mohamed, où il a visité les services infectiologie et médecine interne.

Il a indiqué que la situation est maîtrisée et que son département s’organise en fonction de l’évolution de cette pandémie et pour une lutte efficace. Il assure que les statistiques font ressortir une nette stabilité de la propagation de la pandémie et démontrent que le plan de lutte mis en place a commencé à porter ses fruits.

«Grâce à la mobilisation de tous, nous sommes actuellement dans une situation maîtrisable», a-t-il annoncé au personnel médical, en constatant la démarche entreprise dans la lutte contre le Covid-19. «J’ai profondément espoir que les choses vont changer», a-t-il déclaré, tout en rappelant que la situation est moins catastrophique que ce qui était craint à l’apparition de cette pandémie, et ce grâce aux efforts des personnels de la santé et du gouvernement qui a mis tous les moyens nécessaires pour y faire face. Le ministre a également insisté sur l’impérative nécessité du respect strict des mesures de prévention et a appelé les citoyens à porter des masques anti-projection dans les lieux publics dans le but de ne pas épuiser rapidement le stock en masques homologués dont aurait besoin le secteur en cas d’une éventuelle détérioration de la situation.

M. Abderahmane Benbouzid a promis d’effectuer une autre visite et de transmettre toutes les propositions dans le cadre du projet de réforme du système de santé.

Il s'est dit satisfait de l’élan de solidarité envers les professionnels de la santé à travers la wilaya et de la mobilisation de la population dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Le ministre s'est rendu à l’EPH de Tigzirt où sont pris en charge des malades contaminés, et il a visité le centre anticancéreux de Draâ Ben Khedda.

Bel. Adrar