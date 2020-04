Lutte contre les fausses fatwas : L’autre bataille des muftis

Outre la lutte contre les fake news par les autorités publiques, le ministère des Affaires religieuses mène, depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, une autre bataille contre «les fausses fatwas», notamment suite à la fermeture des mosquées.

Une mesure qui a suscité une grande polémique. À l’approche du mois de Ramadhan, des fatwas sur le jeûne et la prière des Tarawih, durant cette crise sanitaire, reviennent sans cesse.

Face à cette situation, et afin de mettre fin à la cacophonie au niveau de l’espace public et des médias, le Haut Conseil islamique a déclaré que la commission des fatwas du ministère des Affaires religieuses «est la seule instance habilitée à donner un avis juridique religieux sur les questions d’actualité».

Selon le Dr Mohamed Baghdad, directeur de communication auprès du HCI, que dirige Bouabdellah Ghlamallah, a décidé d’approuver et de valider toutes les fatwas de la commission nationale composée également de membres du HCI. «Cette décision vise à préserver l’unité nationale, la protection de la cohésion sociale et le renforcement de la jurisprudence», a-t-il dit. Il souligne que «cette commission est l’instance qualifiée, dans le contexte actuel, pour émettre des fatwas». L’objectif majeur est d’unifier le canal de fatwas et de définir une seule instance habilitée. Le HCI a par ailleurs renforcé son action de proximité. Le responsable a indiqué que le Haut Conseil islamique a, dès l’apparition de la pandémie, soutenu les décisions prises par les hautes autorités du pays. Il a également exhorté les citoyens au respect des gestes barrières et les règles de prévention et de confinement. «Ce sont des devoirs religieux qui visent à préserver la vie humaine comme recommandé dans notre religion», a-t-il noté. Le Dr Baghdad a également indiqué qu’une journée d’information sur le coronavirus a été organisée en coordination avec les ministères de la Santé et du Commerce, afin d’inciter les citoyens aux bonnes pratiques religieuses. Il a également réagi aux campagnes de désinformation et les fake news et les fausses fatwas, qui tentent à déstabiliser la population en cette période sensible. «Pour y faire face, le président du HCI et des membres du Conseil ont intensifié leur présence sur les réseaux sociaux à travers des messages rassurants pour contrecarrer, notamment les fausses informations à caractère religieux», a-t-il assuré.

Au niveau du ministère des Affaires religieuses, la commission nationale des fatwas a été renforcée par des universitaires dans plusieurs spécialités, a-t-on appris auprès cette instance. «La commission est composée de savants, de membres du HCI, des enseignants universitaires, de médecins et des présidents des conseils scientifiques. Le ministère des Affaires religieuses a pris conscience des dangers des fatwas superficielles et a décidé de renforcer la commission par des spécialistes», a-t-on précisé.

La vie humaine est sacrée

Le rôle de cette mission a été mis en avant, notamment avec les fortes demandes des citoyens. Depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, de nombreux citoyens sont en quête d'un avis juridique religieux (fatwa), notamment sur les enterrements des personnes atteintes par le virus et l’obligation de la déclaration de la maladie.

La commission a aussi émis des fatwas sur la spéculation et la solidarité. Mais, avec l'approche du mois béni, les polémiques enflent et certains s'interrogent sur la nécessité d'interdire ou non les Tarawih, d’où le rôle de la commission nationale des fatwas.

«Des discussions sont en cours avec les spécialistes en santé afin de statuer sur la question», a-t-on affirmé auprès la commission. De son côté, le président de la Coordination nationale des imams, Djeloul Hadjimia, a soutenu que la préservation de la vie humaine est une priorité suprême. Pour lui, la décision revient aux spécialistes de la santé et de la sécurité. «Il n’y a pas de mal à faire la prière chez soi. C’est une occasion pour renforcer les relations au sein de la famille à travers la récitation du Coran», a-t-il soutenu. Plusieurs citoyens ont été induits en erreur par des imams. Pour rappel, le ministère des Affaires religieuses a mis en place un dispositif pour la fatwa électronique qui permet aux citoyens de disposer d'un avis religieux écrit et envoyé par e-mail. En outre, les conseils scientifiques et les bureaux des fatwas au niveau des wilayas sont mobilisés afin de répondre à toutes les préoccupations des citoyens en cette période exceptionnelle.

Neila Benrahal