Cinéma virtuel du court métrage : Le jury du festival International connu

Avant l’ouverture officielle des inscriptions prévues demain, la direction de la première édition du Festival international du cinéma virtuel du court métrage a reçu sept œuvres, a-t-on appris de son directeur, l’écrivain et scénariste Djamel Mohamedi, dans une déclaration à El Moudjahid. Les projections sur la page web du festival seront effectuées à partir du 25 mai.

La cérémonie de clôture, qui ne sera pas virtuelle, se tiendra le 5 juillet prochain, à l’occasion de la fête du double anniversaire de la l’Indépendance et de la Jeunesse. En attendant, la direction du festival vient de révéler la composition de son jury international. Il s’agit du romancier Amine Zaoui, de réalisateur et chercheur en histoire du cinéma, Nabil Djedouani, de la productrice Samira Hadj Djilani, de l’actrice Houda Habib (Algérie), des réalisateurs Abdellilah Eljaouhary (Maroc) et Nawzad Shekhany (Allemagne), du directeur de la photographie Ugo Lo Pinto (Italie) et du critique de cinéma Hauvick Habéchian (Liban). Le Festival international d’Alger est une manifestation dédiée au 7e art organisée par la Commission nationale de la promotion de jeunesse et des activités culturelles, avec la contribution du journal électronique «Le Générique d’or» et le groupe Cinéma algérien sur Facebook. Selon son directeur, cet évènement, né dans une conjoncture marquée par une crise sanitaire mondiale, a été adapté aux circonstances. Son but, ajoute-il, est de «mettre en place une alternative qui permet de garder la flamme du cinéma allumée et encourager le public à regarder des films en ces temps de confinement». Les œuvres seront évaluées par des spécialistes et professionnels du 7e art.

La fiche technique de ce festival indique que le concours s’adresse aux jeunes cinéastes et réalisateurs amateurs du monde entier, âgés de 16 ans et plus. On note aussi que la participation au concours pourrait se faire à titre individuel ou sous le nom d'une société de production.

Dans ses articles 2, 3, 4 et 5, ce document précise que la compétition est ouverte seulement à des courts métrages produits au cours des trois dernières années. Pour les films non francophones, il est recommandé de les sous-titrer en français ou en anglais, et ne doivent pas excéder 30 minutes. Leur contenu ne doit en aucune façon stigmatiser ou attaquer les croyances religieuses et nullement contrarier des personnes ou des institutions, lit-on. S’agissant du palmarès, il prévoit trois prix qui seront décernés pour les films les plus créatifs à savoir le 1er meilleur film (complet), le 2e meilleur film, le 3e meilleur film.

D’autres récompenses et mentions honorifiques seront décernées pour le meilleur scénario, la meilleure interprétation masculine et la meilleure interprétation féminine.

Amel Saher